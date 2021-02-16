Посольство России ответило на призыв Эстонии к санкциям

Российское посольство в Таллине прокомментировало принятое заявление парламента Эстонии с призывом разработать политику санкций в отношении России, отметив, что оно добавляет негатив в двусторонние отношения.

Как уточняет РИА Новости, в этом документе содержится призыв к ЕС разработать политику санкций, которая «вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики».

«К сожалению, уже в первые дни работы нового правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии «оснований» для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчёт исходящей от России угрозы», — говорится в сообщении.

Дипломаты отмечают, что такой «порыв» был «подхвачен эстонскими парламентариями».

По их словам, принятое заявление добавляет «немало негатива в и без того достаточно напряжённую атмосферу российско-эстонских отношений».

«Если в этом заключалась цель такого заявления, то его инициаторы, основательно погрязшие в болоте русофобии, похоже, этого добились», — добавили в посольстве.

Там отметили, что в проигрыше остаётся гораздо большее — перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, «лишённой искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага».

Ранее в Госдепе заявили, что США не исключают новых мер против России за «нарушения прав человека».