«Говорим о том, о чём другие молчат»: бывшие сотрудники Sputnik Эстония открыли свой интернет-портал

В рамках проекта «Своих не бросаем» RT поговорил с Еленой Чернышёвой, бывшей сотрудницей закрытого год назад Sputnik Эстония, а ныне — шеф-редактором портала Sputnik Meedia. Она рассказала о редакционной политике нового СМИ и прокомментировала скандал с коллегами из Sputnik Латвия.

Год назад в Эстонии закрылся информационный портал, который входил в МИА «Россия сегодня». Эстонские власти оказывали беспрецедентное давление на сотрудников издания: сначала банки блокировали все личные счета журналистов и они не могли получать зарплату, затем им стали угрожать уголовными делами. Правоохранители заявили, что на сотрудников Sputnik Эстония распространяются персональные санкции, введённые против гендиректора агентства Дмитрия Киселёва. В итоге редакция закрылась. Однако 2 февраля 2021 года десять бывших сотрудников издания запустили новый проект — Sputnik Meedia.

— Елена, расскажите о своём новом издании.

— Для нас это очень личная история. Мы год сидели без работы, и вот теперь решили открыть своё медиа. Над названием долго не думали, назвали его Sputnik Meedia. Ведь мы все спутниковцы. Я, например, работала в редакции с самого начала — с 2015 года.

Наша редакционная политика не меняется. У нас есть новостная лента, лонгриды, фотографические проекты, подкасты. Конечно, пока мы не можем выходить с таким же объёмом материалов, как прежде. Но ведь мы только запустились и нас всего десять человек.

редакция Sputnik Meedia

— Вы сказали, что редакционная политика не изменится. А в чём она заключалась?

— Мы выступали и продолжим выступать за добрососедские отношения с Россией. Мы категорически против той версии итогов Второй мировой войны, которая подаётся в мейнстримных СМИ. Здесь вообще не может быть альтернативной точки зрения, потому что правда одна. Например, когда мы запустили проект, посвящённый 75-летию освобождения Таллина Красной армией, остальные СМИ озаглавили свои материалы так: 75 лет назад Красная армия оккупировала Таллин. Примеров множество.

— Какие у вас планы на ближайшее будущее?

— Конечно, мы будем расширяться. Мы выиграли грант от Фонда поддержки соотечественников за рубежом. Планируем запустить эстоноязычную версию портала. Граждане должны знать и альтернативную точку зрения.

Когда мы открылись, мне звонили и писали эстонцы, спрашивали, когда же будет версия на эстонском языке. И когда год назад мы закрывались, нас поддерживали именно эстонцы.

Я не заметила у них особой любви к Кремлю, но именно они обвиняли мейнстримные СМИ в пропаганде и ущемлении альтернативной точки зрения.

Мы же не утаиваем официальной точки зрения, но при этом публикуем и альтернативную. У нас всегда был такой слоган: «Говорим о том, о чём другие молчат».

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— Как вы отреагировали на ту ситуацию, в которой в конце прошлого года оказались ваши коллеги из Sputnik Латвия? В частности, на угрозы уголовными делами из-за якобы нарушения санкционного режима...

— Знаете, я ещё год назад выступала в ПАСЕ. Мы тогда обращались во многие международные организации с призывом остановить произвол, который творили эстонские власти. И во время своего выступления я сказала, что Эстония только начала этот процесс, Латвия и Литва поступят точно так же. Но с латвийскими коллегами обошлись более жёстко, чем с нами. Их даже не предупредили. Я многих из них знаю, мы общаемся. Остаётся только пожелать стойкости и терпения. Держитесь, братья!

— В чём, на ваш взгляд, причина русофобской политики прибалтийских властей?

— В том, что у руля находятся радикально настроенные националисты. Прибалтика и так особой любовью к России никогда не отличалась, а теперь — особенно. Они же продолжают ставить памятники тем, кто воевал на стороне фашистов, чтут их. Ежегодно проводят шествие в память легионеров ваффен-СС в Риге. Что тут ещё можно сказать? Может, это своеобразный комплекс Наполеона? Это же маленькие страны, которые всегда под кем-то ходили. Вот отмечали они столетие независимости недавно. От кого? Будьте независимы, но вы оглядываетесь на мнение вашего заокеанского товарища постоянно. Какая здесь независимость? Прибалты сами по себе не очень самостоятельны. Они всегда ждут и понимают, под чью дудку нужно дудеть. А что касается русофобии на бытовом уровне — никогда с ней не сталкивалась в обывательской жизни. Это всё политика.

— Вы не боитесь, что с вашим новым изданием могут поступить так же, как и со Sputnik Эстония?

— Я же адекватный человек, всё понимаю. Конечно, боюсь. Законы и Конституция здесь не работают. Может произойти всё, что угодно. Но как сказал на пресс-конференции когда-то Владимир Путин, отвечая на мой вопрос о ситуации с нашей редакцией, — нас боятся за правду. Лучше не скажешь. Мы говорим правду, которая им (властям) неугодна. Поэтому остаётся только и дальше за неё бороться.