В СЖР оценили запрет ретрансляции 16 русскоязычных телеканалов в Латвии
- РИА Новости
«Не только на наших глазах, но и на виду у всех европейских институтов, призванных развивать и защищать свободу слова и журналистики, происходит окончательная зачистка медийного пространства Латвии и соседних прибалтийских стран. От российских СМИ, от информации, поступающей из России, и от информации на русском языке», — приводит ТАСС заявление.
В союзе отметили, что после зачистки телеэфира последуют блокировки, санкции и запреты трансляций в интернете.
«За просмотр и использование российского контента будут вводиться всё новые штрафы. Ничего общего со свободой слова эти процессы не имеют, да и никто в странах Балтии и Евросоюза уже не считает нужным скрывать это», — добавил Шафир.
Ранее руководитель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш заявил, что регулятор официально запретил ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке.