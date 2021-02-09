В СЖР оценили запрет ретрансляции 16 русскоязычных телеканалов в Латвии

Союз журналистов России (СЖР) назвал зачисткой медийного пространства запрет на ретрансляцию в Латвии 16 телеканалов, вещающих на русском языке. Об этом заявил секретарь союза, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир.

«Не только на наших глазах, но и на виду у всех европейских институтов, призванных развивать и защищать свободу слова и журналистики, происходит окончательная зачистка медийного пространства Латвии и соседних прибалтийских стран. От российских СМИ, от информации, поступающей из России, и от информации на русском языке», — приводит ТАСС заявление.

В союзе отметили, что после зачистки телеэфира последуют блокировки, санкции и запреты трансляций в интернете.

«За просмотр и использование российского контента будут вводиться всё новые штрафы. Ничего общего со свободой слова эти процессы не имеют, да и никто в странах Балтии и Евросоюза уже не считает нужным скрывать это», — добавил Шафир.

Ранее руководитель Национального совета Латвии по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш заявил, что регулятор официально запретил ретрансляцию в стране 16 телеканалов, вещающих на русском языке.