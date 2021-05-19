«США крайне обеспокоены растущим влиянием Москвы»: что стоит за риторикой Вашингтона об усилении РФ в Арктике

Перед заседанием Арктического совета госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал действия России, заявив, что Москва выдвигает «незаконные требования» в сфере регулирования прохода иностранных судов по Северному морскому пути. Глава Госдепа также сказал, что необходимо избегать милитаризации Арктики. Ранее Сергей Лавров заявил, что действия России в Арктике легитимны, а вопросы о безопасности в регионе вызывает повышенная активность НАТО. Эксперты отмечают, что США и другие страны Запада имеют необоснованные претензии на арктические ресурсы и пытаются оспорить лидерство России в регионе.

20 мая в Рейкьявике пройдёт заседание Арктического совета, в рамках которого состоится первая очная встреча глав внешнеполитических ведомств США и России. В преддверии этого события и госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделали заявления о ситуации с безопасностью в Арктике.

Так, Блинкен раскритиковал действия России в Арктике, в частности, по вопросу принадлежности Северного морского пути (СМП).

«Мы видели, как Россия предъявляла незаконные морские требования, особенно в том, что касается регулирования прохода иностранных судов по Северному морскому пути, и эти требования идут вразрез с международным правом», — заявил Блинкен в ходе брифинга с министром иностранных дел Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном в Рейкьявике.

Глава Госдепа также заявил, что необходимо избегать милитаризации Арктики, так как это может привести к большим проблемам.

«Это повышает опасность различных случайностей и просчётов, а также подрывает общее стремление к мирному и устойчивому будущему для региона», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Энтони Блинкен

Reuters

© Saul Loeb

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что действия России в Арктике являются законными и легитимными, в то время как активность НАТО в этом регионе вызывает вопросы.

«Мы видим причитания по поводу того, что Россия разворачивает военную активность в Арктике. Всем прекрасно было давно известно, что это наша территория, наша земля. Мы отвечаем за то, чтобы наше арктическое побережье было безопасным, и всё, что там делает наша страна, абсолютно законно и легитимно... А вот когда НАТО пытается оправдать своё наступление в Арктику, это уже, наверное, немножко другая ситуация. И тут у нас возникают вопросы к таким нашим соседям, как Норвегия, например», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.

Лавров подчеркнул, что Арктика — «это наша земля и наши воды», а вопрос усиления в регионе позиций НАТО с подачи в том числе Норвегии будет поднят Москвой на предстоящем министерском заседании Арктического совета в Рейкьявике.

Напомним, созданный в 1996 году Арктический совет объединяет Россию, США, Канаду, Данию, Швецию, Финляндию, Норвегию и Исландию.

Механизмы безопасности

По мнению экспертов, несмотря на заявление об опасениях по поводу роста милитаризации Арктики, США сделали значительный шаг в этом направлении. Так, в середине апреля Вашингтон подписал с Осло Дополнительное соглашение по оборонному сотрудничеству (Supplementary Defense Cooperation Agreement, SDCA).

Согласно этому документу, Норвегия предоставляет США беспрепятственный доступ к согласованным районам и объектам инфраструктуры, которые могут быть использованы американской стороной в военных целях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот шаг, отметила, что Норвегия сознательно следует курсу на эскалацию напряжённости в регионе и разрушение отношений с Москвой.

«Расцениваем подобную активность, в том числе в непосредственной близости от российских границ, как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряжённости в Арктическом регионе, разрушению российско-норвежских отношений», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что соглашение норвежские власти позиционируют как «важный вклад в укрепление связей с ключевым союзником по НАТО».

Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг действий Норвегии, отметил, что для большей предсказуемости ситуации в регионе и снижения военных рисков Москва предлагает возобновить деятельность механизма регулярных встреч начальников генеральных штабов вооружённых сил стран — членов Арктического совета.

Сергей Лавров

РИА Новости

© Сергей Фадеичев

«Этот механизм функционировал, но где-то лет семь назад наши западные коллеги решили его заморозить. Ну если вы решили заморозить, тогда не обижайтесь на то, что у нас нет диалога — диалог не мы прекращали», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров сообщил, что Россия выдвинула предложение о воссоздании этого механизма.

«В качестве первого этапа можно начать не с уровня начальников генеральных штабов, а провести встречу на уровне военных экспертов восьми стран Арктического совета. Наше предложение на столе. Послушаем в Рейкьявике, в том числе и как США относятся к этой нашей позиции», — отметил министр.

Риторика оспаривания

Вскоре после подписания допсоглашения между США и Норвегией глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что развитие российской военной инфраструктуры в Арктике и на побережье Северного Ледовитого океана будет продолжено.

«Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана», — заявил Шойгу.

Он добавил, что завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова.

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Командующий Северным флотом ВМФ России адмирал Александр Моисеев в мае отметил возросшую за последнее время активность НАТО в Арктике, куда впервые с 1940-х годов на регулярной основе заходят корабли альянса.

«Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, чего, констатирую, практически не было со времён Второй мировой войны», — цитирует Моисеева РИА Новости.

По его словам, отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США.

Моисеев также сообщил об увеличении интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса, при этом районы их проведения смещаются к российским границам. Адмирал считает, что эти действия носят провокационный характер и негативно влияют на систему региональной безопасности.

США и страны Запада воспринимают развитие и укрепление Россией своих арктических территорий как вызов, поэтому хотят оспорить её действия, пояснил в беседе с RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Сегодня вопросы, связанные с изменением климата, развитием Северного морского пути и громадным богатством Арктики, на Западе воспринимаются довольно остро, поэтому Белый дом заявляет, что доступ к этим ресурсам и территориям должен быть у всех стран. При этом ледокольного флота у США нет, как и готовых войск, чтобы отстаивать там свои интересы. Для них это очень важный экономический резерв, поэтому Запад наращивает риторику по своим правам в этом регионе. Однако подобные заявления не легитимны», — отметил эксперт.

Российские военные в Арктике

РИА Новости

© Павел Львов

Западные страны намеренно отказались от диалога по безопасности в формате Арктического совета, рассчитывая на то, что у России не хватит средств для обеспечения сохранности всей своей территории, добавил Андрей Сидоров.

«Однако то, что Россия сегодня в Арктике более сильна, чем все страны Запада, может послужить аргументом для того, чтобы они возобновили подобный механизм и в целом диалог. Ожидаю, что встреча Блинкена и Лаврова во время министерской конференции в Рейкьявике во многом решит, будут ли запущены механизмы в Арктическом совете или нет. Если они сумеют найти какие-то компромиссы, то этот механизм будет запущен. Администрация Байдена, хоть и считает, что Россию необходимо сдерживать, не отказывается от определённых контактов, поэтому может пойти на это», — отметил эксперт.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT напомнил, что в нынешнем году председательство в Арктическом совете переходит к России, которая может воспользоваться этим для возобновления диалога с США по безопасности в регионе и рассмотреть вопрос действий Норвегии.

«США крайне обеспокоены растущим влиянием России в Арктике, а также тем, что у них нет техники, с помощью которой они могли бы эффективно противостоять ей в регионе. На данный момент у Вашингтона имеется всего два ледокола, которые способны действовать в северных районах Тихого и Атлантического океана. Третий ледокол служит источником запчастей. Именно по этой причине США пытаются переложить большую часть ответственности и нагрузки на своих союзников, в частности Норвегию, для противостояния России в Арктике», — рассказал политолог.

США и страны Запада активизировали конфронтационную риторику по вопросу Арктики, так как она содержит огромные месторождения нефти и природного газа, отметил Константин Блохин.