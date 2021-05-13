Командующий Северным флотом заявил о росте активности НАТО в Арктике
- РИА Новости
«Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, чего, констатирую, практически не было со времён Второй мировой войны», — цитирует Моисеева РИА Новости.
По его словам, отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США.
Он отметил, что увеличилась интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса, при этом районы их проведения смещаются к российским границам.
Адмирал считает, что эти действия носят провокационный характер и негативно влияют на систему региональной безопасности.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о росте военной активности НАТО близ южных границ страны.