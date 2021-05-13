Командующий Северным флотом заявил о росте активности НАТО в Арктике

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Активность НАТО в Арктике выросла, впервые с 1940-х годов корабли регулярно ходят в походы, заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
Командующий Северным флотом заявил о росте активности НАТО в Арктике
  • РИА Новости

«Военно-морские силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей, чего, констатирую, практически не было со времён Второй мировой войны», — цитирует Моисеева РИА Новости.

По его словам, отмечается увеличение продолжительности периода присутствия в Баренцевом и Норвежском морях подводных лодок и надводных кораблей ВМС США.

Он отметил, что увеличилась интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки альянса, при этом районы их проведения смещаются к российским границам.

Адмирал считает, что эти действия носят провокационный характер и негативно влияют на систему региональной безопасности.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о росте военной активности НАТО близ южных границ страны.

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