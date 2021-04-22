Шойгу заявил о росте военной активности НАТО близ южных границ России

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НАТО существенно нарастило военную активность вблизи южных границ России, заявил в Крыму российский министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу заявил о росте военной активности НАТО близ южных границ России
  • РИА Новости

«В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО», — цитирует главу Минобороны РИА Новости.

По его словам, усиливается разведывательная деятельность, увеличиваются интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки.

22 апреля на крымском полигоне Опук стартовали межвидовые учения ВС. В них участвуют более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц техники, задействованы свыше 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Прибывший на манёвры Шойгу облетел на вертолёте район дислокации войск.

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