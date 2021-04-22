В Крыму стартовали межвидовые учения ВС

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Межвидовые учения ВС стартовали на крымском полигоне Опук, сообщает Минобороны России. В них участвуют более 10 тыс. военнослужащих.
В Крыму стартовали межвидовые учения ВС
  • © РИА Новости / Игорь Зарембо

«В активной фазе межвидового учения в Крыму принимают участие более 10 тыс. военнослужащих, задействовано 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ», — приводит РИА Новости текст сообщения.

Как отмечается, в том числе задействованы более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Отрабатываются ракетно-авиационные удары и их отражение, применение беспилотной авиации и крылатых ракет, борьба с ними средствами войсковой и корабельной ПВО.

На манёвры прибыл министр обороны Сергей Шойгу. Он облетел на вертолёте район дислокации войск и заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

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