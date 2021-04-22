Шойгу прибыл на учения в Крым
- Reuters
Сообщается, что глава Минобороны на вертолёте совершил облёт районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок.
Кроме того, он заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.
6 апреля в российских вооружённых силах началась контрольная проверка боеготовности. Как отмечалось, в течение месяца военнослужащие примут участие в более чем 4 тыс. манёврах, которые будут проходить во всех военных округах.