Шойгу прибыл на учения в Крым

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, где пройдёт основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что глава Минобороны на вертолёте совершил облёт районов дислокации войск и боевой техники, проверил готовность морской и сухопутной группировок.

Кроме того, он заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

6 апреля в российских вооружённых силах началась контрольная проверка боеготовности. Как отмечалось, в течение месяца военнослужащие примут участие в более чем 4 тыс. манёврах, которые будут проходить во всех военных округах.