Шойгу: Россия продолжит развивать военную инфраструктуру в Арктике

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что развитие российской военной инфраструктуры в Арктике и на побережье Северного Ледовитого океана будет продолжено.
Шойгу: Россия продолжит развивать военную инфраструктуру в Арктике
  • РИА Новости

«Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Он добавил, что завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова.

Также Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.

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