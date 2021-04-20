Шойгу: Россия продолжит развивать военную инфраструктуру в Арктике

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что развитие российской военной инфраструктуры в Арктике и на побережье Северного Ледовитого океана будет продолжено.

«Важно сказать, что на Северном флоте постоянно отрабатывается применение истребительной авиации с аэродромов арктических архипелагов. Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана», — приводит ТАСС слова Шойгу.

Он добавил, что завершается строительство аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова.

Также Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.