Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают провокации в Чёрном море
- Reuters
«США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря», — сказал Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны России.
Как пишет РИА Новости, глава военного ведомства отметил, что «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной».
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва будет вынуждена принять контрмеры в условиях роста активности НАТО в Чёрном море.