Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают провокации в Чёрном море

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.

«США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря», — сказал Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны России.

Как пишет РИА Новости, глава военного ведомства отметил, что «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва будет вынуждена принять контрмеры в условиях роста активности НАТО в Чёрном море.