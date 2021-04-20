Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают провокации в Чёрном море

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря.
Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают провокации в Чёрном море
  • Reuters

«США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Чёрного моря», — сказал Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны России.

Как пишет РИА Новости, глава военного ведомства отметил, что «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной».

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва будет вынуждена принять контрмеры в условиях роста активности НАТО в Чёрном море.

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