Патрушев отметил необходимость контрмер в связи с активностью НАТО в Чёрном море

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва будет вынуждена принять контрмеры в условиях роста активности НАТО в Чёрном море.
Патрушев отметил необходимость контрмер в связи с активностью НАТО в Чёрном море
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Фиксируется возросшая военная активность блока НАТО, особенно США, в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе», — цитирует РИА Новости Патрушева.

Он подчеркнул, что в данных условиях Россия будет «вынуждена принимать меры по обеспечению безопасности своей территории».

В то же время российская сторона «заинтересована в проведении переговоров по политическому урегулированию ситуации».

«Однако США, Англия и ряд других стран обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути игнорируя наше суверенное право обеспечивать собственную безопасность», — сказал Патрушев.

Ранее секретарь Совбеза России заявил о сохранении угрозы терактов в Крыму.

Также он отметил, что Украина и её покровители на Западе планируют дестабилизировать обстановку на территории Крыма.

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