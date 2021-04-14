Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о сохранении угрозы терактов в Крыму. По его словам, это связано с деструктивной деятельностью США, НАТО, ряда стран ЕС и Украины.

Об этом он заявил в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в Крыму.

«На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов», — цитирует его РИА Новости.

Он назвал в числе основных причин этих угроз деструктивную деятельность США, НАТО, ряда государств ЕС и Украины. По его словам, эта деятельность направлена на дискредитацию внутренней и внешней политики России, нанесение ущерба российскому авторитету и международному имиджу, а также на распространение экстремистской и националистической идеологии.

В ноябре 2020 года Патрушев заявил, что спецслужбы США и Украины ищут уязвимости в инфраструктуре Крыма.