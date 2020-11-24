Патрушев: спецслужбы США и Украины ищут уязвимости в инфраструктуре Крыма

Спецслужбы США и Украины пытаются найти уязвимости в информационной структуре Крыма, чтобы нарушить её работу. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Анализ угроз безопасности в отношении объектов критической информационной инфраструктуры России показывает, что спецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова», — отметил Патрушев.

В июне Патрушев заявлял, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп и ведущие американские неправительственные организации.

В 2019 году власти Крыма отмечали, что западные страны активизировали разведывательную деятельность возле крымского побережья.