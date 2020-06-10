Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.
Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России
  • РИА Новости

Об этом Патрушев заявил в интервью газете «Аргументы и факты».

«Координаторами деструктивной деятельности на территории России являются Госдепартамент США, Агентство США по международному развитию, американский Совет по международным отношениям, ведущие американские неправительственные организации», — сказал он.

По его словам, в число данных организаций также входит институт «Открытое общество» (Фонд Сороса)*.

6 мая Николай Патрушев заявил, что ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015

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