Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне

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Ложь о Второй мировой войне стала инструментом западной элиты для разрушения сложившейся архитектуры безопасности и роли России в мире, считает секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
Патрушев рассказал о целях лжи западной элиты о Второй мировой войне
  • РИА Новости

«Большинство ныне живущих за океаном не испытали на себе всего драматизма той войны. Они не теряли родных и близких, не видели руин городов и выжженных полей», — написал он в колонке для газеты «Аргументы и факты».

По словам Патрушева, «в ход идут призывы пересмотреть результаты Нюрнбергского процесса и перекроить политическую карту мира».

«При этом противодействие откровенной фальсификации исторических фактов называют дезинформацией и вмешательством в деятельность независимых средств массовой информации, притеснением свободы слова в литературе и кинематографе», — подчеркнул он.

Ранее посольство России в США призвало Госдеп отказаться от попыток искажения исторических фактов о решающем вкладе народов Советского Союза в победу над нацизмом и прекращение холокоста.

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