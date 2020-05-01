В посольстве России отметили попытку Госдепа США переписать историю
- Reuters
«В 75-ю годовщину Великой Победы Госдепартамент предпринимает ещё одну циничную попытку переписать историю. Предать забвению решающий вклад народов Советского Союза в победу над нацизмом, прекращение Холокоста», — говорится в сообщении дипломатического ведомства в Facebook.
В посольстве призвали американскую сторону отказаться «от заведомо лживых, недостойных и псевдоисторических программ».
В январе посольство США в Дании признало, что в сообщении об освобождении нацистского концлагеря Аушвиц (Освенцим), опубликованном в Twitter, была допущена ошибка.
Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя произошедшее, назвало это бесстыдным переписыванием истории.