Патрушев заявил о планах «политических авантюристов» дестабилизировать ситуацию в Крыму
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«Со стороны Украины и её западных покровителей вводятся различные санкции, предпринимаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни на полуострове, в том числе путём осуществления продовольственных, энергетических и водных блокад», — цитирует РИА Новости Патрушева.
По его словам, «политическими авантюристами вынашиваются планы по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму».
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что организаторы и вдохновители водной блокады Крыма не уйдут от ответственности.