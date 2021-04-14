Патрушев заявил о планах «политических авантюристов» дестабилизировать ситуацию в Крыму

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина и её покровители на Западе планируют дестабилизировать обстановку в Крыму.
Патрушев заявил о планах «политических авантюристов» дестабилизировать ситуацию в Крыму
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Со стороны Украины и её западных покровителей вводятся различные санкции, предпринимаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни на полуострове, в том числе путём осуществления продовольственных, энергетических и водных блокад», — цитирует РИА Новости Патрушева.

По его словам, «политическими авантюристами вынашиваются планы по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что организаторы и вдохновители водной блокады Крыма не уйдут от ответственности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить