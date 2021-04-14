Патрушев заявил о планах «политических авантюристов» дестабилизировать ситуацию в Крыму

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина и её покровители на Западе планируют дестабилизировать обстановку в Крыму.

«Со стороны Украины и её западных покровителей вводятся различные санкции, предпринимаются попытки разрушения экономических связей, сознательного ухудшения условий жизни на полуострове, в том числе путём осуществления продовольственных, энергетических и водных блокад», — цитирует РИА Новости Патрушева.

По его словам, «политическими авантюристами вынашиваются планы по дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму».

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что организаторы и вдохновители водной блокады Крыма не уйдут от ответственности.