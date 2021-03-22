Аксёнов назвал актом терроризма водную блокаду Крыма

Организаторы и вдохновители водной блокады Крыма не уйдут от ответственности, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Бандеровский режим использовал проект (Северо-Крымский канал. — RT), который был создан на благо людей, в качестве оружия, направленного против всех крымчан. Водная блокада — это акт государственного терроризма, попытка геноцида населения полуострова. Уверен, что организаторы и вдохновители этого теракта не уйдут от ответственности», — написал Аксёнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Публикация посвящена Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается по решению Генассамблеи ООН с 1993 года.

Ранее стало известно, что в День воссоединения с Россией в Крыму открыт новый Бештерек-Зуйский водовод, который обеспечит пресной водой порядка 100 тыс. симферопольцев.

Также вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя рассказал о планах бурения скважин в Азовском море для подачи воды на полуостров.