В Крыму запустили две скважины водозабора для снабжения Симферополя

В День воссоединения с Россией в Крыму открыт новый Бештерек-Зуйский водовод, который обеспечит пресной водой порядка 100 тыс. симферопольцев.

Об этом объявил в прямом эфире регионального телевидения глава республики Сергей Аксёнов.

Изначально строительство Бештерек-Зуйского водозабора и водовода от него до Симферополя должно было занять около 15 месяцев, но благодаря усердной и эффективной работе срок удалось сократить до четырёх месяцев, рассказал вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов.

Бештерек-Зуйский водозабор состоит из 11 скважин глубиной до 500 м. Все скважины связаны между собой системой инженерных коммуникаций и сооружений, сообщил во время церемонии открытия министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

Водозабор уже полностью автоматизирован. Вода от водозабора до насосной станции Симферополя подаётся по водоводу, состоящему из двух ниток пластиковых труб диаметром 500 мм протяжённостью 20 км. Общая стоимость сооружений — 1 млрд 700 млн рублей.

«Сегодня в соответствии с проектом организации строительства мы запускаем первые две скважины из 11, которые позволят ежесуточно подавать в Симферополь от 4 до 5 тыс. кубометров чистейшей артезианской воды. Остальные скважины будут введены в эксплуатацию в соответствии с проектом в течение ближайших двух месяцев», — сказал Храмов.

Первые две скважины обеспечат водой порядка 25 тыс. жителей Симферополя. Остальные скважины введут в эксплуатацию в течение двух месяцев. После полного подключения всех 11 скважин столица региона будет ежесуточно получать из него не менее 22 тыс. кубических метров. Водой будут обеспечены не менее 100 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что власти Крыма намерены обратиться в ООН из-за водной блокады.