Власти Крыма намерены обратиться в ООН из-за водной блокады

Власти Крыма планируют подготовить официальное обращение в ООН из-за водной блокады со стороны Украины. Об этом заявил вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Мурадова, Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала.

Чиновник выразил уверенность, что полуостров «однозначно решит вопрос вододефицита».

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, чтобы в дальнейшем подать иск и предъявить претензии организаторам блокады.