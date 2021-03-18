Власти Крыма намерены обратиться в ООН из-за водной блокады

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Власти Крыма планируют подготовить официальное обращение в ООН из-за водной блокады со стороны Украины. Об этом заявил вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

«Мы не скандалисты, но этот вопрос не намерены замалчивать. Мир должен знать правду», — приводит РИА Новости его слова.

По словам Мурадова, Россия способна решить самые сложные проблемы Крыма и уже неоднократно это доказывала.

Чиновник выразил уверенность, что полуостров «однозначно решит вопрос вододефицита».

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов поручил подсчитать ущерб, нанесённый полуострову и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, чтобы в дальнейшем подать иск и предъявить претензии организаторам блокады.

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