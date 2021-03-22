Глава Крыма рассказал о ситуации с подачей воды

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о ситуации с подачей воды в регионе.

«С учётом того, что у нас ситуация по графикам более-менее стабилизируется, мы в следующий понедельник штаб в таком формате не проводим. На заседаниях совета министров будет фиксироваться текущее состояние дел», — цитирует РИА Новости Аксёнова.

При этом глава региона поручил определить ответственных для проведения еженедельного короткого брифинга по ситуации с водоснабжением. В то же время он сообщил, что оперативный штаб продолжает работать и принимать все обращения граждан, которые будут рассматриваться в оперативном порядке.

Ранее стало известно, что в День воссоединения с Россией в Крыму открыт новый Бештерек-Зуйский водовод, который обеспечит пресной водой порядка 100 тыс. симферопольцев.

Также вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя рассказал о планах бурения скважин в Азовском море для подачи воды в Крым.