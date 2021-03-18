Хуснуллин рассказал о планах бурения скважин в Азовском море для подачи воды

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя рассказал о планах бурения скважин в Азовском море для подачи воды в Крым.

«Также мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи со дна Азовского моря. Мы уже провели определённые проектные работы и в апреле месяце выйдем уже на бурение первых скважин», — цитирует ТАСС Хуснуллина.

Ранее стало известно, что в День воссоединения с Россией в Крыму открыт новый Бештерек-Зуйский водовод, который обеспечит пресной водой порядка 100 тыс. симферопольцев.

Также сообщалось, что власти Крыма намерены обратиться в ООН из-за водной блокады со стороны Украины.