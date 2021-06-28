ЧФ контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze в Чёрном море

Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в учениях Sea Breeze в Чёрном море, сообщили в национальном центре управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze — 2021, которое стартовало 28 июня 2021 года в северо-западной части Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО поставит на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze.

По его словам, всё это направят украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донбассе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что главная цель совместных манёвров Киева и Североатлантического альянса заключается в дестабилизации ситуации у российских границ и переброске оружия на Украину.