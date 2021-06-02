Минобороны России заявило, что НАТО под прикрытием учений поставит Киеву оружие

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НАТО поставит на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны России заявило, что НАТО под прикрытием учений поставит Киеву оружие
  • Reuters

По его словам, истинные границы военной активности манёвров выходят далеко за пределы украинского участка акватории Чёрного моря.

Так, отметил он, будет отрабатываться взаимодействие спецназа различной национальной принадлежности при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолётов, в том числе в ночное время.

«А ещё более конкретно, — именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск», — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что всё это направят украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях.

Министерство обороны намерено внимательно следить за манёврами.

Ранее в российском МИД заявили, что «милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Чёрного моря».

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