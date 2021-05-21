Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала учения НАТО.

«Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Чёрного моря», — заявила Захарова.

Она напомнила, что в настоящее время проходят «самые крупные за последнюю четверть века» учения НАТО Defender Europe 2021, в них принимают участие 28 тыс. военных из 27 стран НАТО и её союзников, на очереди проведение целой череды учений — Cossack Mace, Silver Saber и Sea Breeze.

«Всего на территории Украины в текущем, 2021 году, запланировано семь совместных учений со странами НАТО, то есть каждые полтора-два месяца проходят те или иные военные манёвры... Всё это не способствует внутриукраинскому урегулированию», — отметила представитель МИД.

Ранее сообщалось, что в албанском порту Дуррес стартовали учения НАТО Defender Europe 2021 в присутствии высшего руководства Албании и нескольких американских генералов.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe.

По его словам, эти учения НАТО — самые масштабные за последние 30 лет.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал старт широкомасштабных учений НАТО Defender Europe 2021.