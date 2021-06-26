Захарова назвала две цели учений Украины и НАТО

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Главная цель совместных манёвров Украины и НАТО заключается в дестабилизации ситуации у российских границ и переброске оружия на Украину, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такое мнение она выразила в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Захарова назвала две цели учений Украины и НАТО
  • РИА Новости

По словам дипломата, в 2021 году страны НАТО проводят на территории Украины семь учений.

«Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая — это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы, это провокация для того, чтобы вызывать на ответ, а этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница», — отметила Захарова.

Второй момент — «перебрасывать на территорию Украины различные виды техники, вооружения, экипировки и оставлять там», заключила она.

10 июня постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что НАТО накачивает Украину вооружениями под прикрытием учений.

Впоследствии оружие будет передано ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, отметил он.

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков также сообщал, что НАТО поставит на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze.

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