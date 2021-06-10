Лукашевич предупредил об опасности «накачки» Украины вооружениями

НАТО накачивает Украину вооружениями под прикрытием учений. Впоследствии оружие будет передано ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Милитаризация Украины и накачка её вооружениями абсолютно не будет способствовать установлению мира в Донбассе, наоборот — подстегнёт горячие головы в Киеве к новым виткам военной эскалации на востоке страны», — сказал дипломат.

Россия призывает СММ ОБСЕ «активно воздействовать на эту ситуацию», добавил он.

«В дальнейшем, как и в прежние годы, вооружение будет направлено ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, дислоцированным вблизи линии соприкосновения в Донбассе. И это не только Javelin (противотанковые ракетные комплексы. — RT)», — сказал Лукашевич.

Ранее в Минобороны России заявили, что НАТО поставит на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze.

Там подчеркнули, что всё это направят украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях.