Лукашевич предупредил об опасности «накачки» Украины вооружениями

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НАТО накачивает Украину вооружениями под прикрытием учений. Впоследствии оружие будет передано ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Лукашевич предупредил об опасности «накачки» Украины вооружениями
  • © постоянное представительство России при ОБСЕ

«Милитаризация Украины и накачка её вооружениями абсолютно не будет способствовать установлению мира в Донбассе, наоборот — подстегнёт горячие головы в Киеве к новым виткам военной эскалации на востоке страны», — сказал дипломат.

Россия призывает СММ ОБСЕ «активно воздействовать на эту ситуацию», добавил он.

«В дальнейшем, как и в прежние годы, вооружение будет направлено ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов, дислоцированным вблизи линии соприкосновения в Донбассе. И это не только Javelin (противотанковые ракетные комплексы. — RT)», — сказал Лукашевич.

Ранее в Минобороны России заявили, что НАТО поставит на Украину современное оружие и боеприпасы под прикрытием учений Sea Breeze.

Там подчеркнули, что всё это направят украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях.

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