В Киеве заявили о решении США продать Украине катера Mark VI

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter заявил, что Соединённые Штаты одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI.
В Киеве заявили о решении США продать Украине катера Mark VI
  • Патрульный катер Mark VI
  • Reuters

«США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования», — написал Кулеба.

По его словам, это повысит способности ВМС Украины и поможет «противостоять угрозам в Чёрном и Азовском морях».

Он добавил, что шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках помощи США в сфере безопасности.  При этом остальные катера Украина сможет приобрести за счёт своего оборонного бюджета.

Ранее сообщалось, что Украина может закупить у США партию патрульных катеров Mark VI на общую сумму $600 млн.

Подробнее — в материале RT.

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