Зеленский назвал своим приоритетом построение мощных ВМС Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назвал своим приоритетом построение мощных Военно-морских сил Украины с современными кораблями и вооружением. Об этом он сказал, выступая в День ВМС Украины в Одесской области.

«Одним из главных моих приоритетов на должности президента Украины является построение мощных военно-морских сил, которые оснащены современными кораблями и современным вооружением и готовы адекватно реагировать на все угрозы», — цитирует президента РИА Новости.

Зеленский добавил, что власти настойчиво работают над тем, чтобы обеспечить возможности военно-морских сил и оснастить их ракетным оружием как главным фактором сдерживания на море, а также «достичь их полной осведомлённости касательно ситуации на море, в том числе и в подводном пространстве».

К укреплению ВМС Украины привлечены и другие страны, добавил Зеленский. Среди них он назвал США, Великобританию, Турцию и «многих друзей Украины».

«Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года», — сказал глава государства.

В июле прошлого года Зеленский пообещал сделать Военно-морские силы Украины «образцом мощи и современности» и обеспечить полное оснащение флота ракетным вооружением. В октябре он заявил, что страна начинает строительство двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

Как сообщал RT, аналитики исследовательской службы конгресса США отмечали, что после воссоединения Крыма с Россией Военно-морской флот Украины «потерял 70% своих судов и значительное число офицеров».