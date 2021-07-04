Техника устарела и требует ремонта: в США оценили состояние Вооружённых сил Украины

Аналитики исследовательской службы конгресса США рассказали о проблемах в реализации военной реформы на Украине. В отчёте о состоянии вооружённых сил, с которым ознакомился RT, они отметили слабые места ВСУ. В документе говорится, что понимание военных возможностей Украины поможет Вашингтону в выработке политики в отношении Киева и поддержке его стремления к вступлению в НАТО. Однако, по мнению политологов, военный потенциал республики не является главным препятствием на пути в альянс. В этом вопросе учитываются иные факторы, прежде всего — позиция всех членов блока.

В исследовательской службе конгресса США подготовили отчёт о состоянии украинских вооружённых сил. Как следует из документа, с которым ознакомился RT, Киев сталкивается с проблемами в реализации военной реформы.

Как отмечают американские аналитики, к 2014 году, когда начался конфликт на юго-востоке страны, ВСУ были ослаблены из-за долгих лет халатного отношения и недостаточного финансирования. Однако в службе считают, что с тех пор состояние армии «значительно улучшилось». В частности, военные предприняли усилия по внедрению стандартов НАТО, а также получили помощь со стороны альянса и Соединённых Штатов.

В отчёте говорится, что в настоящее время Киев продолжает проводить реформы, которые предусматривают как политические меры, например борьбу с коррупцией и общественный надзор за военной сферой, так и модернизацию оборудования, совершенствование системы управления и повышение профессионализации ВСУ.

Однако, по мнению исследовательской службы, этим преобразованиям препятствуют ряд причин, включая «советское наследие Украины» и «угрозу агрессии со стороны России». В документе подчёркивается, что конгресс США хотел бы выяснить потенциал ВСУ, чтобы учитывать это при разработке политики в отношении Киева.

«Члены конгресса выразили заинтересованность в понимании военных возможностей Украины, которое помогало бы определять вектор решений по оказанию Украине поддержки в вопросах защиты территориальной целостности страны и её стремлений к итоговому вступлению в НАТО», — пояснили аналитики.

Стоит отметить, что две недели назад генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Киеву необходимо сделать больше в сфере реформ, чтобы быть принятым в военный блок. Кроме того, для запуска плана действий по членству (ПДЧ) нужно согласие всех 30 стран-союзниц, уточнил он.

Между тем украинские власти настаивают на ускорении процесса. «Если в НАТО нас ждут, если и правда хотят нашего вступления в альянс, то незачем разглядывать в бинокль и обсуждать какое-то отдалённое будущее. Вопрос нужно решать незамедлительно. Мы сталкиваемся с угрозой прямо сейчас, наша независимость ставится на кон прямо сейчас — и помощь нам требуется сейчас же», — заявил в начале июня Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

© REUTERS/Gleb Garanich

«Стремиться в НАТО, но не вступать»

Основная причина, которая мешает вступлению Украины в Североатлантический альянс, — отсутствие единой позиции по этому вопросу внутри блока, считает политолог Иван Мезюхо.

«США — ведущая, но не единственная страна НАТО, и на сегодняшний день Украине не стоит рассчитывать на скорое и стремительное вступление в эту организацию. Ряд европейских государств понимают, что членство Украины в альянсе обострит и без того сложные отношения России и Запада», — сказал он в разговоре с RT.

По словам Мезюхо, интерес Вашингтона к состоянию и боеготовности ВСУ не гарантирует продвижения в вопросах о возможном вступлении республики в НАТО. Это скорее связано с нежеланием США тратить лишние средства на модернизацию армии своего партнёра, полагает аналитик.

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак выразил мнение, что Соединённые Штаты вообще не хотят принимать Украину в альянс, но используют эту тему для удержания страны под своим влиянием.

«Это просто риторика для того, чтобы в очередной раз что-то пообещать Киеву, рассказать о перспективах, которые реализованы не будут. На Западе считают, что Украина должна стремиться в НАТО, но пока не вступать. Для оправданий всегда есть дежурные заготовки по поводу коррупции и реформ, которые плохо выполняются», — добавил собеседник RT.

Системная разруха

Анализируя изменения, произошедшие в ВСУ с 2014 года, сотрудники исследовательской службы конгресса обратили внимание на неудовлетворительное состояние украинской военной техники.

«Несмотря на крупный объём оборонной промышленности и запасов вооружений, многие имеющиеся у Украины образцы техники устарели и нуждаются в существенном ремонте», — сообщили они.

Как отмечается в документе, на протяжении последних семи лет Украина старалась модернизировать свои танки, бронетехнику и артиллерийские системы. Специалисты констатируют, что большинство образцов вооружений представляют собой доработанные версии старых систем.

Кроме того, в ВСУ пока не удаётся сформировать пласт профессионального младшего командного состава. «Низкие зарплаты, отсутствие образовательных возможностей и нехватка жилья (особенно для семей) могут способствовать большой текучке кадров и ограничивать продолжительность службы профессиональных солдат и младшего командного состава», — полагают американские эксперты.

Они добавляют, что из-за событий на востоке страны «серьёзные потери» понесли её военно-воздушные силы, которые до этого не получали должного внимания. В отчёте указывается, что возраст большинства украинских самолётов и систем ПВО превышает 30 лет.

Специалисты исследовательской службы также сообщают, что, после того как Крым вошёл в состав России, Военно-морской флот Украины «потерял 70% своих судов и значительное число офицеров».

По имеющейся оценке, до марта 2014 года на территории полуострова находились около 70 плавсредств ВМС Украины. Несколько из них были утилизированы украинскими военными ещё до воссоединения Крыма с Россией. Затем в первый год Украине было передано 45 единиц техники. Москва заявляла о готовности вернуть всё, однако Киев не спешил принимать суда. Как объяснял в 2018-м бывший командующий украинскими ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук, если Украина выведет технику, то западные партнёры откажутся осуществлять давление на Россию.

РФ также предоставила возможность личному составу ВСУ, дислоцированному в Крыму на момент событий 2014 года, покинуть полуостров, однако более чем из 18 тыс. военнослужащих отбыть на Украину пожелали менее 2 тыс., сообщали в Минобороны РФ.

Военные корабли, которые ранее входили в состав военно-морских сил Украины, в бухте Севастополя

© REUTERS/Pavel Rebrov

После госпереворота Киев активизировал усилия по достижению стандартов НАТО в ВСУ. Причём один из основных методов на этом пути — закупки техники у стран — членов альянса. Так, в феврале 2021-го стало известно о планах украинских властей приобрести два подводных аппарата-буксировщика, 150 парашютных систем, около 80 американских крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82.

Военный арсенал Украины также должен пополниться литовскими комплексами противодействия БПЛА EDM4S-UA, двумя словацкими машинами разминирования с навесным оборудованием Bozena 4 и Bozena 5 и рядом других систем.

В 2020 году Украина договорилась с США о покупке 16 патрульных катеров Mark VI на $600 млн. Помимо этого, американская сторона бесплатно передала Киеву списанные военные катера класса Island.

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Как заметил политолог Иван Мезюхо, западные страны, в частности США, на самом деле не стремятся повысить обороноспособность ВСУ и предоставить новейшую технику. Более того, за так называемой военной помощью всегда скрываются торговые отношения.

«США никогда не предоставляли Украине военную помощь за просто так. Украина оплачивала эти приобретения. Достаточно вспомнить поставку списанных американских судов для ВМС Украины. За модернизацию устаревших образцов Украина заплатила, за обучение моряков Киев тоже раскошелился», — сказал он.

Говоря о состоянии украинской армии, военный эксперт Алексей Леонков подчеркнул, что к явному снижению потенциала вооружённых сил привело безответственное на протяжении многих лет отношение киевских властей.

«Украина торговала своим советским наследием, а в собственную армию вкладывала минимально. У украинцев были заводы по производству танков, было налажено обслуживание бронетехники, но всё это развалилось, так же как и кораблестроительная промышленность. Закрылись учебные центры по подготовке профессиональных кадров. Власти методично занимались «освоением» бюджета, выделяемого на развитие армии и оборонно-промышленного комплекса», — заключил он.