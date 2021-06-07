«Только ухудшает к себе отношение»: почему Зеленский потребовал ускорить принятие Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о членстве страны в НАТО нужно решать «незамедлительно». Он мотивировал это «угрозой», с которой сталкивается Киев, и напомнил, что страна долгие годы ждёт приглашения в альянс. Также Зеленский заявил, что отказ Джо Байдена от встречи с ним до переговоров с Владимиром Путиным будет ошибкой. Эксперты считают, что украинский лидер занял инфантильную позицию и это вряд ли положительно скажется на отношении к нему стран Запада, в том числе США.

Североатлантический альянс должен решить вопрос с принятием в свой состав Украины незамедлительно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому новостному порталу Axios.

«Если в НАТО нас ждут, если и правда хотят нашего вступления в альянс, то незачем разглядывать в бинокль и обсуждать какое-то отдалённое будущее. Вопрос нужно решать незамедлительно. Мы сталкиваемся с угрозой прямо сейчас, наша независимость ставится на кон прямо сейчас — и помощь нам требуется сейчас же», — подчеркнул украинский лидер.

По словам Зеленского, «реальным сигналом» стал бы План действий по членству в НАТО (ПДЧ).

«План действий по членству — это посыл, прямой посыл. Пусть ещё не само членство, но всё же реальное видение Украины в составе НАТО в обозримом будущем», — добавил политик.

© REUTERS/Gleb Garanich

При этом, по мнению Зеленского, сейчас происходят «очень неправильные вещи».

«Дело в том, что я — при всей моей убеждённости в том, что Украина в итоге вступит в НАТО, — должен отметить, что у многих украинцев вера в это всё больше слабеет. Это, на мой взгляд, большая проблема», — подчеркнул он.

Социологический опрос, проведённый в апреле Украинским институтом будущего (UIF), показал, что идею вступления страны в НАТО поддерживают 43% украинцев. При этом 37% респондентов сомневаются, что это произойдёт в ближайшие годы.

Напомним, сотрудничество Киева и НАТО началось в 1990-х, когда Украина присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества и вступила в программу «Партнёрство ради мира». Затем была создана Комиссия НАТО — Украина (КНУ). Принципиальное решение стран — участниц альянса о возможном принятии Украины в блок было принято в 2008 году. Однако с тех пор Киев не смог далеко продвинуться на пути к членству в НАТО, хотя после госпереворота 2014 года это стремление было даже закреплено в Конституции Украины. Поправки в основной закон были внесены в 2019 году.

Единственным шагом в направлении членства для Украины за последние годы стало наделение её статусом участника Партнёрства расширенных возможностей НАТО в 2020 году.

В Киеве надеялись, что альянс вскоре предоставит украинской стороне ПДЧ. Украинские чиновники даже рассчитывали, что такое решение может быть принято на саммите НАТО в июне 2021 года. Однако партнёры ясно дали понять Киеву, что говорить об этом рано.

Пока что Украине придётся довольствоваться тем, что ей первой из стран — партнёров альянса предоставят обновлённый пакет целей партнёрства до 2025 года. Об этом в конце мая сообщили в украинском Минобороны.

Не продвигается Киев и по пути евроинтеграции. Хотя именно подписание соглашения об ассоциации с ЕС было одним из главных требований «евромайдана». Украина до сих пор не может свободно торговать с европейскими странами: торговый оборот ограничивается квотами. О вступлении Украины в ЕС на правах полноценного члена пока речи не идёт.

Как отметил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ Борис Межуев, требовательный тон Киева по отношению к Западу объясняется тем, что в своё время именно западные партнёры подтолкнули Украину к её нынешнему пути.

«Киев имеет некие моральные основания, чтобы просить помощь на Западе, который ранее побудил украинцев на госпереворот, переросший потом в конфликт на юго-востоке страны. Сейчас Зеленский предъявляет претензии Байдену, который имел непосредственное отношение к событиям 2014 года. Однако на Белый дом эти разговоры не производят никакого впечатления, американские власти руководствуются политическим реализмом», — считает эксперт.

По мнению Межуева, отношения с Украиной интересуют США только в контексте противостояния России.

«Зеленский, понимая, что в этой игре он занимает проигрышные позиции, пытается это исправить с помощью громких заявлений», — добавил эксперт.

Дефицит диалогов

В беседе с Axios Владимир Зеленский также затронул тему газопровода «Северный поток — 2», назвав его «оружием в руках Российской Федерации».

«И, на мой взгляд, не очень понятной и уж точно неожиданной является возможность того, что «боеприпасы» к этому оружию предоставит такая великая страна, как Соединённые Штаты. Потому что это образцовая цивилизация, образцовая демократия мира. Я всегда полагал, что в Европе Украина отстаивает те же самые принципы», — заявил Зеленский.

Напомним, ранее в американском Госдепе сообщили, что «в национальных интересах Соединённых Штатов воздержаться от применения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, её управляющего директора Маттиаса Варнига и должностных лиц Nord Stream 2 AG». Впрочем, 7 июня глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для компании — оператора газопровода.

© REUTERS/Maxim Shemetov

При этом США ввели санкции против 13 судов, участвующих в прокладке газопровода, а также против предприятий ФГБУ «Морская спасательная служба», ООО «Мортранссервис» и АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд».

Украинская сторона проявляет недовольство и тем, что глава Белого дома Джо Байден до сих пор не провёл встречу с Владимиром Зеленским. По мнению украинского лидера, если Байден не переговорит с ним до саммита с российским лидером Владимиром Путиным, это станет ошибкой. Об этом украинский президент заявил, отвечая на вопрос, консультировался ли с ним американский коллега.

«Пока нет. И это решать той стороне. Однако, по моему мнению, не делать этого (не проконсультироваться. — RT) было бы большой ошибкой», — заявил Зеленский.

Он также высказался о том, почему американский президент встречается с Владимиром Путиным до прямых переговоров с украинским руководством.

«Я думаю, что это... (пауза) Я думаю, что это не посыл, а... (пауза) Это по сути ответ и геополитическое видение: есть «империи», есть «великие мировые державы» и есть все остальные», — цитирует слова Зеленского Axios.

Отметим: портал Axios со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что в администрации Байдена передумали звать Владимира Зеленского на встречу в Вашингтон до переговоров президентов США и России. Изначально в Белом доме рассматривали такой вариант, но якобы отказались от этой идеи из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». В США этот шаг расценили как отказ от борьбы с коррупцией, сообщает портал.

При этом ранее о планах Владимира Зеленского провести переговоры с главой Белого дома Джо Байденом до его встречи с Владимиром Путиным сообщали в МИД Украины.

«Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским президентом. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов этих контактов», — заявил в конце мая замглавы МИД Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24».

Киеву не удаётся организовать переговоры Зеленского не только с американским лидером, но и с российским. В офисе украинского президента ранее анонсировали подготовку к встрече, но она до сих пор не состоялась.

Как заявил 4 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, определённости в вопросе проведения таких переговоров нет.

Дмитрий Песков

Reuters

© Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin

«Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы все знаете ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных деловых предложений по повестке дня такой потенциальной встречи по линии офиса президента Украины мы пока не получили», — цитирует Пескова РИА Новости.

По мнению ведущего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Олега Неменского, украинский лидер сам создал ситуацию, при которой встреч с ним избегают главы крупных держав.

«К примеру, чего стоит заявление Зеленского о том, что Украину надо срочно принять в НАТО, и одновременно демонстрация им обиды на Запад. Это показывает, что в Киеве неадекватно оценивают расклад сил и интересов в мире. При этом подобным образом Зеленский ведёт себя не только во время общения с журналистами, но и во время переговоров с другими лидерами. Вряд ли с ним можно договориться о чём-то всерьёз. Так что пока ни Путину, ни Байдену говорить с украинским президентом просто не о чем», — отметил эксперт в комментарии RT.

Инфантильный настрой

Комментируя в целом политическую ситуацию, Зеленский констатировал, что, хотя Украина и нуждается в помощи, стране всё же следует учиться полагаться на себя.

«Исходя из того, что происходит, скажу, что нам очень нужна помощь, но в то же время мы должны понимать... помня затронутый вами вопрос «Северного потока», а также то, что мы вот уже тринадцать лет ждём и слышим обещания на тему НАТО... что Украине нужно становиться (самостоятельным) актором, Украине нужно рассчитывать не только на своих партнёров, Украине нужно учиться рассчитывать на саму себя», — подчеркнул украинский лидер.

Джо Байден и Владимир Путин

© REUTERS/Alexander Natruskin

Эксперты согласны с этой оценкой, но сомневаются в том, что Украина сможет избавиться от «просительной» тональности в отношениях с Западом.

«На Украине сильны националистические настроения, а иждивенчество и инфантилизм всегда были присущи украинскому национализму. Националисты ощущают себя авангардом Запада в борьбе с Россией и считают, что имеют право на вознаграждение за это. Однако этой конструкции, которая живёт в головах украинцев, нет в международных отношениях. И когда Киев сталкивается с тем, что жизнь устроена не так, как хотелось бы украинцам, он встает в инфантильную обиженную позу. При этом постоянными требованиями и просьбами Украина только ухудшает к себе отношение Запада», — подытожил Олег Неменский.