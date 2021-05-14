«Похоже на провокацию»: почему Киев регулярно анонсирует возможные переговоры лидеров Украины и России

Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского, вновь заявил о необходимости встречи украинского и российского президентов. Регулярно выступая с таким заявлениями, руководство Украины преследует две цели, полагают эксперты. С одной стороны, Киев хочет сместить акценты и выставить Москву стороной донбасского конфликта, а с другой — использовать эту тему для пиара Владимира Зеленского, уверены аналитики.

По словам главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, процесс согласования условий встречи президентов Украины и России идёт, но детали озвучивать пока рано.

«Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно скорее. Ситуация требует быстрых реакций», — заявил Ермак «РБК-Украина».

По его мнению, одной из главных тем возможных переговоров лидеров двух стран может стать анализ выполнения договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четвёрки» в Париже.

«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на высшем уровне», — заявил Ермак в разговоре с «РБК Украина».

Чиновник отметил, что украинская сторона не собирается заменять двусторонними переговорами лидеров России и Украины переговоры в нормандском формате, однако намерена использовать различные форматы для завершения конфликта в Донбассе.

Кроме того, как подчеркнул глава офиса украинского президента, «западные друзья» поддерживают стремление Киева к диалогу.

«Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива абсолютно понятна и предсказуема для наших партнёров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров — Украины и России», — сообщил Ермак.

По мнению экспертов, глава офиса не случайно упомянул «западных друзей» Украины.

«Таким образом Киев в одностороннем порядке представляет Запад в качестве своей «группы поддержки», — отметил в комментарии RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Похожей точки зрения придерживается и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Говоря о «друзьях», Ермак имел в виду, что Запад должен надавить на Москву, чтобы она пошла на уступки. Однако это нереалистичный, тупиковый сценарий», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

По мнению Охрименко, сейчас нет реальной политической почвы для плодотворных переговоров между лидерами России и Украины, а заявления о подготовке переговоров превратились в самоцель для офиса украинского президента.

«Даже если такая встреча состоится, говорить будет не о чем, ведь пока что Украина ничего не сделала для политических подвижек. Если говорить о ситуации в Донбассе, которая интересует Москву в качестве члена «нормандской четвёрки», то Киев, конечно, пытается изобразить, будто есть какие-то результаты. Но это не так, Украина не исполняет договорённости парижского саммита», — добавил эксперт.

Владимир Жарихин также считает, что нет смысла анализировать результаты исполнения условий последнего саммита «нормандской четвёрки», поскольку никаких подвижек со стороны Киева в этом нет.

«В части выполнения Украиной этих договорённостей всё и так ясно: они не выполнены. Мало того, Киев даже не скрывает, что и не планирует их выполнять. Поэтому заявления Ермака выглядят как пустые разговоры и попытка оправдаться. Администрация Зеленского изображает игру, которая на самом деле не ведётся, заявляя о подготовке встречи президентов», — пояснил эксперт.

Тематические расхождения

Напомним, руководитель офиса президента Украины ранее уже выступал с похожим анонсом гипотетической встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. В конце апреля в эфире телеканала «Украина 24» чиновник заявил, что якобы работает над подготовкой переговоров Зеленского с российским президентом.

«Я получил поручение от президента, поэтому сейчас работаю над этим... Пока не известны ни дата, ни место этих переговоров», — сообщил тогда Ермак.

Он также добавил, что будущие переговоры «могут стать знаковыми и действительно историческими».

Участники митинга в честь годовщины провозглашения Донецкой народной республики, апрель 2017 года

РИА Новости

© Сергей Аверин

В свою очередь, тему организации переговоров с российским коллегой Зеленский поднял 20 апреля, во время обращения к народу. Он начал с того, что рассказал о состоявшемся заседании советников «нормандской четвёрки», во время которого обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня в Донбассе. При этом Зеленский подчеркнул, что «каждый месяц» бывает на линии разграничения. После чего обратился к российскому президенту с предложением провести прямые переговоры.

«Господин Путин! Я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война», — заявил украинский президент.

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Комментируя предложение Зеленского, Владимир Путин отметил, что в последнее время украинское руководство совершило много шагов, разрушающих межгосударственные отношения.

«Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чём мы, безусловно, можем только сожалеть», — сказал Путин.

В то же время Москва будет только приветствовать, если Владимир Зеленский выберет путь восстановления отношений между странами.

«Если речь идёт об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — сказал президент России.

Однако в Киеве не откликнулись на предложение Владимира Путина. Как заявил украинский вице-премьер Алексей Резников в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», президент Украины не может поехать на переговоры в Москву.

Совместная пресс-конференция Владимира Путина, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Зеленского по итогам встречи в нормандском формате в Елисейском дворце, декабрь 2019 года

РИА Новости

© Алексей Никольский

В свою очередь, в Кремле сделали акцент на том, что целью российско-украинских переговоров на высшем уровне не может быть поиск путей решения конфликта в Донбассе. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений», — подчеркнул он.

После того как Донбасс отпал в качестве места возможных переговоров двух лидеров, Владимир Зеленский выдвинул ещё более необычный вариант, предложив встречу в Ватикане.

«Святой Престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе», — заявил президент Украины в интервью газете La Repubblica.

Повод для пиара

Впрочем, громкие заявления украинского лидера не помогли приблизить встречу президентов двух стран. Как сообщил в конце апреля Дмитрий Песков, стороны не продвинулись в подготовке переговоров.

По мнению экспертов, постоянно муссируя тему возможных переговоров между Киевом и Москвой, украинское руководство пытается выставить Россию в качестве стороны конфликта в Донбассе.

«То, что украинская сторона буквально навязывает тему переговоров, похоже на провокацию, поскольку в Москве чётко сказали, что речь может идти только о двусторонних отношениях России и Украины. Вопрос же донбасского конфликта российское руководство готово обсуждать в рамках нормандского формата», — пояснил Владимир Жарихин.

По мнению Александра Охрименко, украинский лидер пытается пиариться на теме переговоров с Путиным, поэтому эта тема поддерживается Киевом в информационном пространстве.

«Однако никто в офисе украинского президента не говорит о конкретном наполнении возможной встречи, о том, каких именно они хотели бы достичь договорённостей. Владимир Зеленский хочет провести встречу просто ради встречи, но не содержания», — подытожил эксперт.