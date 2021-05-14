«Похоже на провокацию»: почему Киев регулярно анонсирует возможные переговоры лидеров Украины и России
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- © Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency
По словам главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, процесс согласования условий встречи президентов Украины и России идёт, но детали озвучивать пока рано.
«Конечно, было бы правильно провести переговоры как можно скорее. Ситуация требует быстрых реакций», — заявил Ермак «РБК-Украина».
По его мнению, одной из главных тем возможных переговоров лидеров двух стран может стать анализ выполнения договорённостей, достигнутых на саммите «нормандской четвёрки» в Париже.
«Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на высшем уровне», — заявил Ермак в разговоре с «РБК Украина».
Чиновник отметил, что украинская сторона не собирается заменять двусторонними переговорами лидеров России и Украины переговоры в нормандском формате, однако намерена использовать различные форматы для завершения конфликта в Донбассе.
Кроме того, как подчеркнул глава офиса украинского президента, «западные друзья» поддерживают стремление Киева к диалогу.
«Западные друзья Украины поддерживают нас, и мы действуем так, что каждая наша инициатива абсолютно понятна и предсказуема для наших партнёров. В том числе это касается и вопроса о переговорах двух лидеров — Украины и России», — сообщил Ермак.
По мнению экспертов, глава офиса не случайно упомянул «западных друзей» Украины.
«Таким образом Киев в одностороннем порядке представляет Запад в качестве своей «группы поддержки», — отметил в комментарии RT замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Похожей точки зрения придерживается и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Говоря о «друзьях», Ермак имел в виду, что Запад должен надавить на Москву, чтобы она пошла на уступки. Однако это нереалистичный, тупиковый сценарий», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
По мнению Охрименко, сейчас нет реальной политической почвы для плодотворных переговоров между лидерами России и Украины, а заявления о подготовке переговоров превратились в самоцель для офиса украинского президента.
«Даже если такая встреча состоится, говорить будет не о чем, ведь пока что Украина ничего не сделала для политических подвижек. Если говорить о ситуации в Донбассе, которая интересует Москву в качестве члена «нормандской четвёрки», то Киев, конечно, пытается изобразить, будто есть какие-то результаты. Но это не так, Украина не исполняет договорённости парижского саммита», — добавил эксперт.
Владимир Жарихин также считает, что нет смысла анализировать результаты исполнения условий последнего саммита «нормандской четвёрки», поскольку никаких подвижек со стороны Киева в этом нет.
«В части выполнения Украиной этих договорённостей всё и так ясно: они не выполнены. Мало того, Киев даже не скрывает, что и не планирует их выполнять. Поэтому заявления Ермака выглядят как пустые разговоры и попытка оправдаться. Администрация Зеленского изображает игру, которая на самом деле не ведётся, заявляя о подготовке встречи президентов», — пояснил эксперт.
Тематические расхождения
Напомним, руководитель офиса президента Украины ранее уже выступал с похожим анонсом гипотетической встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. В конце апреля в эфире телеканала «Украина 24» чиновник заявил, что якобы работает над подготовкой переговоров Зеленского с российским президентом.
«Я получил поручение от президента, поэтому сейчас работаю над этим... Пока не известны ни дата, ни место этих переговоров», — сообщил тогда Ермак.
Он также добавил, что будущие переговоры «могут стать знаковыми и действительно историческими».
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- РИА Новости
- © Сергей Аверин
В свою очередь, тему организации переговоров с российским коллегой Зеленский поднял 20 апреля, во время обращения к народу. Он начал с того, что рассказал о состоявшемся заседании советников «нормандской четвёрки», во время которого обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня в Донбассе. При этом Зеленский подчеркнул, что «каждый месяц» бывает на линии разграничения. После чего обратился к российскому президенту с предложением провести прямые переговоры.
«Господин Путин! Я готов пойти ещё дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война», — заявил украинский президент.
Комментируя предложение Зеленского, Владимир Путин отметил, что в последнее время украинское руководство совершило много шагов, разрушающих межгосударственные отношения.
«Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чём мы, безусловно, можем только сожалеть», — сказал Путин.
В то же время Москва будет только приветствовать, если Владимир Зеленский выберет путь восстановления отношений между странами.
«Если речь идёт об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия. Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — сказал президент России.
Однако в Киеве не откликнулись на предложение Владимира Путина. Как заявил украинский вице-премьер Алексей Резников в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», президент Украины не может поехать на переговоры в Москву.
- Совместная пресс-конференция Владимира Путина, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Зеленского по итогам встречи в нормандском формате в Елисейском дворце, декабрь 2019 года
- РИА Новости
- © Алексей Никольский
В свою очередь, в Кремле сделали акцент на том, что целью российско-украинских переговоров на высшем уровне не может быть поиск путей решения конфликта в Донбассе. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений», — подчеркнул он.
После того как Донбасс отпал в качестве места возможных переговоров двух лидеров, Владимир Зеленский выдвинул ещё более необычный вариант, предложив встречу в Ватикане.
«Святой Престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе», — заявил президент Украины в интервью газете La Repubblica.
Повод для пиара
Впрочем, громкие заявления украинского лидера не помогли приблизить встречу президентов двух стран. Как сообщил в конце апреля Дмитрий Песков, стороны не продвинулись в подготовке переговоров.
По мнению экспертов, постоянно муссируя тему возможных переговоров между Киевом и Москвой, украинское руководство пытается выставить Россию в качестве стороны конфликта в Донбассе.
«То, что украинская сторона буквально навязывает тему переговоров, похоже на провокацию, поскольку в Москве чётко сказали, что речь может идти только о двусторонних отношениях России и Украины. Вопрос же донбасского конфликта российское руководство готово обсуждать в рамках нормандского формата», — пояснил Владимир Жарихин.
По мнению Александра Охрименко, украинский лидер пытается пиариться на теме переговоров с Путиным, поэтому эта тема поддерживается Киевом в информационном пространстве.
«Однако никто в офисе украинского президента не говорит о конкретном наполнении возможной встречи, о том, каких именно они хотели бы достичь договорённостей. Владимир Зеленский хочет провести встречу просто ради встречи, но не содержания», — подытожил эксперт.
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