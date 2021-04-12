«Надеемся, политическая мудрость возобладает в Киеве»: в Москве прокомментировали ситуацию в Донбассе

В Москве надеются на прекращение действий ВСУ в Донбассе и стабилизацию ситуации в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее представитель Зеленского Юлия Мендель сказала, что Украина «просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми». Глава российского МИД Сергей Лавров при этом напомнил, что силы, пришедшие к власти в результате госпереворота на Украине в 2014 году, объявили жителей Донбассе террористами и уже семь лет ведут войну против собственного народа.

Москва рассчитывает, что в Донбассе не произойдёт дальнейшей эскалации ситуации. Такую позицию в понедельник, 12 апреля, в ходе беседы с журналистами озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надеемся на то, что политическая мудрость возобладает в Киеве, и дело не будет принимать серьёзного оборота. И провокационные действия всё-таки сойдут на нет», — отметил он.

Комментируя заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель, по словам которой Киев запросил организацию разговора между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но «пока не получил ответа», Песков сообщил: «За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы».

Как при этом заявила Мендель в разговоре с Reuters, в Киеве «очень надеются, что это не отказ от диалога». В свою очередь, Песков, отвечая на уточняющий вопрос журналиста, есть ли Путину что сказать Зеленскому, ответил: «Что касается разрядки напряжённости и предотвращения потенциальной войны, Владимиру Путину всегда есть что сказать».

Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что Москва считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всё мире, в том числе и об интересах жителей Донбасса.

«Что касается русскоязычных людей, граждан, которые проживают в двух самопровозглашённых республиках, — особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством», — заявил Песков.

«Мы всегда говорили, что гражданская война на Украине — это большая трагедия для соседней нам Украины, для всех нас и для Европы в целом», — добавил он.

Говоря о возможном обострении конфликта в Донбассе, Юлия Мендель накануне в эфире телеканала «Дом» заявила, что Украина «просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми».

Комментируя этот тезис, глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции сказал: «Когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует в Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, — это неправда. После той самой «революции достоинства», которая на самом деле была антиконституционным путчем, Киев нападал на свой народ и с тех пор ведёт войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали. Они просто попросили оставить их в покое и дать им разобраться, что происходит, когда власть в Киеве захватили неонацисты, которые тут же выступили против прав русскоязычного населения своей собственной страны».

«Очень надеюсь, что эту историю помнят в том числе и в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможности поставок ей того или иного военного оборудования, — подчеркнул Лавров. — Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия».

Очередной раунд переговоров в рамках трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе намечен на 14 апреля. Как сообщили представители делегации ДНР при ТКГ, в рамках заседания должны быть в частности рассмотрены вопросы разблокирования переговорного процесса в рамках политического блока и озвучена позиция Киева по проекту дорожной карты, представленной самопровозглашёнными республиками Донбасса.

«Перед предстоящим раундом переговоров по-прежнему сохраняется угроза их срыва с украинской стороны в связи с намерением Украины добиться исключения из переговоров представителей общественности Донбасса», — отметили участники делегации ДНР.

8 апреля 2021 года Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

В последнее время российская сторона неоднократно отмечала, что обстановка в Донбассе остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, причина кроется в «воинственном настрое Киева, который по-прежнему живёт иллюзиями относительно возможности силового решения конфликта на юго-востоке страны».

Она констатировала, что Киев стягивает в регион войска и технику, обновляет мобилизационные планы призыва резервистов, ведётся информационное нагнетание в СМИ.

Также по теме Коллективная обеспокоенность: как Запад пытается обвинить Россию в эскалации в Донбассе В Донбассе наблюдается рост провокационной деятельности украинских вооружённых сил. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ...

«Обратили также внимание на заявление побывавшего в Донбассе президента Украины Зеленского о том, что вступление страны в НАТО якобы приведёт к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир на Украину, но, напротив, приведёт к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности», — подчеркнула Захарова, призвав Киев вернуться к исполнению своих обязательств в рамках Минских соглашений.

В свою очередь, Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» отметил, что провокационные действия ВСУ в Донбассе на фоне неисполнения минских договорённостей могут перевести конфликт в активную фазу.

«Поскольку в целом напряжённость (деэскалации не происходит, а напряжённость очень высокая), то подобные провокации — они могут в одночасье воспламенить огонь этой самой гражданской войны и внутриукраинского конфликта», — отметил Песков.