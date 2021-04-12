Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского о беседе с Путиным

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В последние дни запросов от президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков заявил об отсутствии запросов от Зеленского о беседе с Путиным
  • ©president.gov.ua

«За последние дни я не видел никаких запросов. Мне не известно о том, что были в последние дни какие-то запросы», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на пресс-секретаря главы украинского государства Юлию Мендель, что Зеленский запросил Москву о переговорах с Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта в Донбассе.

МИД России призвал Киев и страны НАТО остановить нагнетание напряжённости в регионе и воздерживаться от дестабилизирующих действий.

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