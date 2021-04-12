В Киеве заявили об отсутствии подготовки наступления в Донбассе

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев не ведёт подготовку наступления в Донбассе.
В Киеве заявили об отсутствии подготовки наступления в Донбассе
  • © REUTERS/Oleksandr Klymenko

«Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми», — заявила она в эфире передачи «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».

По её словам, «к миру должны вести только переговоры».

«Именно поэтому мы добиваемся переговоров Нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими средствами», — заявила она.

Ранее спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что всё больше стран решительно заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как пишет «Интерфакс-Украина», по словам Николенко, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба за 11 дней провёл 16 телефонных разговоров.

Министр обсудил ситуацию в Донбассе с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции, а также высоким представителем ЕС и генеральным секретарём ОБСЕ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе происходит ситуация невыполнения минских договорённостей и активизация провокационных действий Вооружённых сил Украины. Также он назвал пугающей ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

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