Лавров заявил, что Киев ведёт войну против собственного народа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия Киева в Донбассе.

«Когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует в Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, — это неправда. Киев после той самой революции достоинства, которая на самом деле была путчем, антиконституционным, Киев нападал на свой народ и уже с тех пор ведёт войну со своим собственным народом, объявив их террористами. Хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев не ведёт подготовку наступления в Донбассе. По её словам, «Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми».