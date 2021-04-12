Лавров заявил, что Киев ведёт войну против собственного народа

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал действия Киева в Донбассе.
Лавров заявил, что Киев ведёт войну против собственного народа
  • РИА Новости

«Когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует в Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, — это неправда. Киев после той самой революции достоинства, которая на самом деле была путчем, антиконституционным, Киев нападал на свой народ и уже с тех пор ведёт войну со своим собственным народом, объявив их террористами. Хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Киев не ведёт подготовку наступления в Донбассе. По её словам, «Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми».

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