«Тупиковая позиция»: зачем Зеленский призвал создать альтернативу нормандскому формату

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат переговоров по Донбассу нужно расширить за счёт других стран либо создать отдельный формат с участием «серьёзных игроков». Ранее в Киеве уже называли возможных «кандидатов» на эту роль — речь может идти о США, Великобритании, Канаде и Польше. Параллельно украинская сторона саботирует исполнение Минских соглашений, требуя пересмотреть договор 2015 года. По мнению экспертов, активность Киева призвана создать видимость деятельности и отвлечь внимание от нежелания Украины урегулировать конфликт мирным путём. Выдвигаемые украинским руководством инициативы не имеют практической ценности и являются пиар-кампанией, уверены аналитики.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о целесообразности создания альтернативы нормандскому формату урегулирования ситуации в Донбассе. По словам украинского лидера, привлечение к переговорам других государств может поспособствовать более быстрому завершению конфликта.

«Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьёзными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение», — заявил Зеленский во время своей поездки в Херсонскую область.

Кроме того, он снова призвал к пересмотру Минских соглашений и «модернизации» минского переговорного процесса.

«Я считаю, что «Минск» должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлёнными», — сказал Зеленский.

Демонстрация активности

Это не первое подобное заявление, сделанное украинским президентом за последнее время. Накануне газета Financial Times опубликовала слова Зеленского о необходимости реформировать или даже отменить Минские соглашения.

«Есть два варианта: можно изменить минский формат, скорректировать его, или можно использовать какой-то другой формат», — заявил президент.

В качестве аргумента политик привёл тот факт, что Минские соглашения были подписаны ещё до начала его президентства. Зеленский добавил, что минский процесс «должен служить целям настоящего, а не прошлого».

Украинский военнослужащий на боевых позициях на линии разделения в Донецкой области

© REUTERS / Serhiy Takhmazov

В интервью Financial Times Зеленский также высказался и о необходимости расширить состав нормандского формата за счёт США, Великобритании и Канады.

По мнению экспертов, подобные заявления украинского руководства преследуют скорее пиар-цели, нежели являются практической инициативой.

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«Киев не собирается выполнять Минские соглашения, потому что подписал их вынужденно. Но чтобы изображать активность, украинские власти постоянно делают какие-то предложения. В основе всех инициатив лежит простая идея о том, чтобы отбросить Минские соглашения, для этого и планируется привлечь к переговорам других участников», — отметил в комментарии RT профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

Эксперт считает, что в вопросе донбасского урегулирования Киев зашёл в тупик. По его словам, проблема заключается в том, что украинские власти не желают идти по пути примирения, а хотят решить проблему силовыми методами.

«Те варианты, которые хочет осуществить Киев, нереальны. Они не будут приняты ни Россией, ни международным сообществом. Так что пока Зеленский просто привлекает медийное внимание своими заявлениями», — добавил Юрий Почта.

Похожей точки зрения придерживается директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Зеленскому нужно демонстрировать активность в направлении разрешения конфликта. Поэтому он и придумывает различные пиар-поводы. Что касается изменения формата переговоров, то тут у Киева нет никаких перспектив. Прежде всего потому, что это невозможно без согласия на то Москвы», — отметил собеседник RT.

Искусство невозможного

В декабре 2020 года Зеленский заявил, что надеется на помощь избранного главы Белого дома Джо Байдена в урегулировании конфликта в Донбассе, поскольку новый лидер США «хорошо понимает вопрос Украины и России».

«Это поможет укрепить отношения, урегулировать конфликт в Донбассе и положить конец оккупации нашей территории. Соединённые Штаты могут помочь», — заявил Зеленский в интервью изданию The New York Times.

Джо Байден

© REUTERS / Jonathan Ernst

Идея о вероятном расширении или замене как нормандского формата, так и Минских соглашений в последнее время стала магистральной для Киева. В начале февраля аналогичные тезисы повторил вице-премьер Украины Алексей Резников.

«Политика и дипломатия — это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны», — заявил он, комментируя в интервью «Укринформу» перспективы создания нового переговорного формата.

Резник добавил, что усилия партнёров Украины — Франции и Германии — в рамках нормандского формата не привели к завершению войны. В числе возможных новых переговорщиков украинский вице-премьер назвал США и Польшу.

При этом Москва выступает против инициатив Киева по разрушению действующих переговорных форматов и Минских соглашений. Как заявил в начале апреля замминистра иностранных дел России Сергей Рябков: «С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в нормандском формате».

В Берлине также не видят альтернативы сложившемуся формату переговоров. Как отметил глава МИД ФРГ Хайко Масс, Германия стремится не допустить разрушения Минских соглашений и замораживания конфликта. При этом он констатировал, что нормандский формат и минский процесс «находятся на критическом этапе».

Украинские военнослужащие ведут огонь из артиллерийского орудия в Донецкой области

© REUTERS / Maksim Levin

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дала уклончивый ответ на вопрос журналистов, готов ли Вашингтон играть более активную роль в мирном процессе в Донбассе.

«Как вам известно, в прошлом мы были вовлечены (в переговоры. — RT), а в настоящее время поддерживаем тесные контакты с властями Украины на ряде уровней. Президент общался с президентом Украины, и, разумеется, государственный секретарь и другие (должностные лица. — RT) говорили со своими (украинскими. — RT) коллегами об их потребностях и о том, как мы можем быть эффективными партнёрами», — заявила Псаки, не подтвердив при этом готовность Белого дома к вероятному участию в нормандском формате.

«Погоня за расширением»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал идею Зеленского о расширении нормандского формата: «Погоня за расширением формата может закончиться тем, что новые участники так и не появятся, а доверие со стороны Германии, Франции и ЕС будет утрачено».

По словам Порошенко, хотя США, Великобритания, Канада и Польша являются дружественными для Украины странами, необдуманные инициативы действующего украинского руководства могут уничтожить единственный формат переговоров по Донбассу, не создав ему никакой альтернативы.

Эксперты отчасти согласны с доводами экс-президента Украины.

«Берлин уже давал понять, что он против включения Вашингтона в нормандский формат. Тем более что это не имеет смысла. Смысл был бы в том, чтобы пойти навстречу какому-то компромиссному решению», — считает Михаил Погребинский.

Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате в 2019 году

© REUTERS / Charles Platiau

Комментируя список стран, «номинированных» Киевом на роль новых переговорщиков по Донбассу, Юрий Почта отметил, что таким образом украинские власти ищут новых союзников.

«Однако в мире есть много застарелых конфликтов, которые не разрешаются годами и десятилетиями. И участие Канады или США не поможет в решении донбасской ситуации. Дело же не в количестве переговорщиков, а в реальной заинтересованности сторон в мире. Со стороны Киева пока интереса к урегулированию не видно», — пояснил эксперт.

Опытные дипломаты в западных странах тоже понимают бессмысленность участия своих стран в этом процессе, уверен аналитик.

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«Какие-то страны могут, конечно, проявить интерес к идее Зеленского, но это будет просто потерей времени», — добавил Юрий Почта.

Напомним, название «нормандский формат» получили регулярные встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции, а также глав МИД стран по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе. Название закрепилось после первой встречи лидеров в июне 2014 года, которая состоялась во время мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии.

Единственный саммит в нормандском формате с участием шестого президента Украины Владимира Зеленского состоялся в конце 2019 года в Париже. По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление, в котором закрепили приверженность Минским соглашениям.

По мнению Юрия Почты, конфликт в Донбассе — только верхушка айсберга проблем, которые сейчас переживает Украина. И пока они не будут разрешены, рассчитывать на урегулирование гражданского конфликта не приходится, считает он.

«На Украине протекают сложные процессы, речь идёт и о милитаризации страны, и об экономическом упадке. И они скажутся на исходе конфликта. Ряд украинских политиков признают, что сейчас Украина просто не в состоянии принять обратно Донбасс. У неё даже нет средств для его восстановления. Ситуация запутанная, и выхода из неё пока не видно», — пояснил эксперт.

За попытками Киева привлечь к переговорам новых участников может скрываться желание переложить на них вину за провал донбасского урегулирования, полагает специалист.

«Кроме того, это попытка затянуть время и отвлечь внимание от невыполнения Киевом Минских соглашений. И это тупиковая позиция», — подытожил эксперт.