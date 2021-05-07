«Самая настоящая гражданская война»: глава ЛНР сообщил о стадии обострения конфликта в Донбассе

Конфликт на Украине — это гражданская война, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что по Минским соглашениям жители Донбасса остаются украинскими гражданами. В то же время Пасечник подчеркнул, что «главный выгодополучатель» от ситуации, сложившейся на юго-востоке страны, — Соединённые Штаты, которые используют Киев как инструмент в борьбе с Россией.

Вооружённый конфликт на юго-востоке Украины, который начался ещё в 2014 году, на данный момент находится «в стадии обострения» из-за действий Киева. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник. Он добавил, что ситуация на линии разграничения в Донбассе «достаточно серьёзная, острая».

«Называть конфликт замороженным либо тлеющим, когда регулярно обстреливаются наши территории Вооружёнными силами Украины из тяжёлого вооружения, миномётов, стрелкового оружия, когда на нашей территории гибнут люди, — это абсолютно неправильно. Он далеко не тлеющий, далеко не замороженный», — сказал Пасечник.

Наряду с этим он подчеркнул, что продолжающиеся уже более семи лет боевые действия на Украине — «это самая настоящая гражданская война».

«Об этом стоит говорить вслух. И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что по большому счёту, как говорится, согласно тем же Минским соглашениям, де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что Вооружённые силы Украины стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что мы не согласились с той политикой, которую нам пытались навязать политические власти, которые пришли к руководству Украиной незаконным путём», — заметил он.

Глава ЛНР Леонид Пасечник

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По словам Пасечника, причиной конфликта стало укрепление фашистских настроений в высшем руководстве Украины.

«Мы не согласились, что доминирующим началом должен быть фашизм. Мы не согласились, что нам необходимо переписывать нашу историю. Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией. Мы как раз были, наоборот, за то, чтобы мы могли свободно разговаривать на русском языке, мы хотели дружбы с Россией, мы хотели сохранить нашу идентичность, мы хотели сохранить нашу историю», — добавил глава ЛНР.

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В то же время он назвал Соединённые Штаты Америки «основным выгодополучателем» из сложившейся в Донбассе ситуации. По его мнению, Вашингтон использует Киев исключительно в качестве инструмента в борьбе против России.

«Безусловно, только им выгодна война на нашей территории... Политическое руководство США, так сказать заокеанские кураторы политического руководства Украины, подталкивают постоянно Украину к тому, чтобы развязать в Донбассе активные боевые действия. Во всяком случае, я не помню каких-либо проектов, инвестиционных проектов, которые на территории Украины были бы реализованы», — заметил Пасечник, добавив, что американцы помогают украинской стороне исключительно в наращивании военной мощи.

Говоря о прошедшем 5—6 мая визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, руководитель донбасской республики выразил уверенность, что в ближайшее время можно ожидать какого-то обострения ситуации в регионе — «улучшения точно не будет». По его словам, урегулирование в Донбассе «не отвечает интересам» Вашингтона.

«Нам бы очень хотелось, чтобы всё-таки наконец-то здравый смысл восторжествовал. И мы, безусловно, хотим, чтобы (Америкой. — RT) была дана команда своим подчинённым в лице Зеленского и всей политической элиты Украины к тому, чтобы войну на Донбассе прекратить, прекратить активные боевые действия, и чтобы наконец-то на нашей земле восторжествовал мир, и решать возникшие конфликты в рамках Минских соглашений, то есть мирным путём. Однако я уверен абсолютно в обратном», — пояснил Пасечник.

Вдобавок он заявил, что Америка подогревала в стране националистические настроения, вбивая клин между Восточной и Западной Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Госдепа США Энтони Блинкен

Reuters

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Помимо этого, Пасечник охарактеризовал Донбасс как «одну из самых горячих точек на Земле», поскольку в регионе «столкнулись интересы» различных сторон.

«Здесь столкнулись интересы, и конфликт, мне кажется, очень такой серьёзный. Здесь затронуты интересы практически всей Западной Европы, здесь затронуты интересы наши, здесь пытаются втянуть в эту ситуацию Россию, здесь в этой ситуации интересы Америки. То есть здесь слишком много интересов сошлось в одной точке», — указал он.

В связи с этим Пасечник полагает, что Донбасс станет одной из тем обсуждения в ходе возможной встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Напомним, что боевые действия в юго-восточной части Украины начались в апреле 2014 года. Внутренний конфликт в стране привёл к образованию двух самопровозглашённых народных республик — Луганской и Донецкой. Вопрос урегулирования боевых действий в Донбассе обсуждается все эти годы в Минске трёхсторонней контактной группой. Кроме того, был образован так называемый нормандский формат (Украина, Россия, Германия и Франция).

Согласно данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли более 13 тыс. человек, в том числе свыше 3 тыс. гражданских. При этом ранения получили около 30 тыс. человек.

Ранее уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова в интервью RT заметила, что, хотя Украина считает донбасские республики своей территорией, Киев не организовал здесь работу миссий по поддержке населения.

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«Если бы они считали эту территорию своей, то здесь присутствовали бы официальные лица. Давайте вспомним, кто из них был здесь за эти семь лет. В апреле 2014 года местные жители вышли на мирный митинг и потребовали только одного: чтобы официальные лица, которые пришли к власти в результате вооружённого переворота, приехали из Киева и поговорили с Донбассом. Вместо этого на нас отправили танки, на нашей земле объявили антитеррористическую операцию и так далее», — сказала она.

Добавим, что с марта в Донбассе наблюдалось усиление напряжённости на линии разграничения. При этом противоборствующие стороны — Украина и республики ДНР и ЛНР — обвиняли в этом друг друга.

«Превращение Украины в буферное государство выгодно США»

Украина, поддерживаемая странами Запада во главе с США, не заинтересована в мирном урегулировании конфликта в Донбассе, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Они в принципе намерены силовым путём решить проблему Донбасса. Никаких серьёзных переговоров по мирному урегулированию конфликта со стороны Украины все семь лет не наблюдается. Но то, что именно они саботируют мирное решение конфликта в Донбассе, я думаю, хорошо известно и тем, кто поддерживает Украину. Но им тоже хочется, чтобы конфликт в Донбассе как можно дольше тлел, периодически разгораясь. Они в этом заинтересованы и поддерживают в этом Украину. Я имею в виду американцев и европейцев. Они делают различные заявления, поддерживая Украину и обвиняя Россию в том, что не наступает мир в Донбассе», — заметил сенатор в беседе с RT.

Он подчеркнул, что вся ответственность за неблагополучную ситуацию на востоке Украины лежит на Киеве и тех, кто их поддерживает.

Вместе с тем профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта указал, что после подписания Минских соглашений украинская сторона последовательно саботировала их выполнение. Кроме того, Киев и Запад периодически бездоказательно объявляют Россию участником конфликта.

«Реальных переговоров с Донецкой и Луганской народными республиками Киев не ведёт в принципе. Ни один руководитель Украины не встречался с ними, никто не ездил в Донецк и Луганск. Ни один западный представитель туда также не ездил. В этом смысле Запад полностью поддерживает Киев в этой политике. Тем более за прошедшие после принятия Минских соглашений годы при Порошенко и Зеленском был принят ряд законов, который полностью перечёркивает возможность реализации Минских соглашений», — пояснил он в беседе с RT.

Политолог также констатировал отсутствие у США заинтересованности в прекращении конфликта в Донбассе.

«США — участник киевских дел, куратор и попечитель. И на Соединённые Штаты киевское руководство возлагает особые надежды. А европейцы — это уже второй эшелон западной поддержки. Но, как я понимаю, у них нет иного плана, кроме как оказывать давление на Россию и поддерживать Украину. Превращение Украины в буферное государство выгодно Штатам. Это часть политики по сдерживанию России», — сказал Почта.