«Воодушевить на агрессивные действия»: зачем в сенате США одобрили увеличение военной помощи Украине до $300 млн

Комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект «О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности», который увеличивает американскую военную помощь Киеву с $250 до $300 млн. Кроме того, украинские власти получат от США «неиспользуемую военную технику и имущество в ускоренном порядке». Отдельно Соединённые Штаты выделят $4 млн на предоставление военного образования и подготовки украинских военнослужащих в рамках международных программ. Эксперты отмечают, что США увеличивают объём помощи Украине в условиях активизации конфликта в Донбассе. Вашингтон фактически «даёт чёткий сигнал Киеву, провоцируя его на дальнейшее обострение ситуации», полагают аналитики.

Комитет по международным отношениям сената США одобрил законопроект «О партнёрстве с Украиной в сфере безопасности», который увеличивает американскую военную помощь Киеву с $250 до $300 млн, включая летальное вооружение. Об этом сообщается на сайте комитета.

«Этот закон расширяет и усиливает оказываемую Соединёнными Штатами Украине поддержку, а также служит сигналом о том, что США продолжат поддерживать народ Украины, его обороноспособность и демократические преобразования в стране», — говорится в заявлении.

Кроме того, Киев получит от США «неиспользуемую военную технику и имущество в ускоренном порядке». Отдельно Вашингтон выделит $4 млн на предоставление военного образования и подготовки украинских военнослужащих в рамках международных программ.

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Помимо выделения военной помощи Украине, документ обязывает президента США в течение 15 дней отчитаться перед конгрессом о том, подпадают ли под санкции, согласно закону «О защите энергетической безопасности Европы», компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является ПАО «Газпром», и 19 других фирм, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2».

По словам председателя комитета по международным отношениям сенатора-демократа Боба Менендеса, приняв законопроект «подавляющим большинством голосов, комитет продемонстрировал непоколебимую приверженность обеих партий друзьям на Украине, находящимся на передовой российской агрессии».

«В условиях, когда (президент России. — RT) Путин продолжает обострять ситуацию на границе с Украиной, мы вновь единогласно заявляем о неизменной поддержке народу Украины и приверженности защите интересов нашей национальной безопасности, а также наших ближайших партнёров», — сказал он.

Конгресс США

Reuters

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На решение Вашингтона отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова.

«Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивания военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму», — написала она на своей странице в Facebook.

🇺🇦🤝🇺🇸 Комітет із закордонних справ Сенату США одностайно ухвалив двопартійний проєкт закону «Про партнерство з Україною... Опубликовано Oksana Markarova Среда, 21 апреля 2021 г.

Стоит отметить, для того чтобы законопроект вступил в силу, за него должны проголосовать представители обеих палат конгресса США. Затем документ поступит на подпись к главе Белого дома.

Политический фон

Напомним, проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (National Defense Authorization Act, NDAA), который одобрил в 2020 году сенат, содержал положение о выделении Украине военной помощи в размере $250 млн. Однако 45-й президент США Дональд Трамп заблокировал принятие этого документа. Позже конгресс преодолел его вето.

В начале марта текущего года Минобороны США подтвердило, что украинской стороне будет выделена запланированная американским оборонным бюджетом на 2021 год военная помощь в размере $125 млн. Остальные средства будут выделены, когда Украина добьётся достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах, подчеркнули в Пентагоне.

«Министерство обороны США сообщает о предоставлении нового пакета помощи на сумму $125 млн в рамках Инициативы по помощи Украине в сфере безопасности (USAI), включающего подготовку, оборудование и консультативную поддержку для сил Украины, чтобы помочь им в деле сохранения территориальной целостности страны, защиты её границ и улучшения операционной совместимости с НАТО», — отмечалось в сообщении.

После этого, 14 апреля американский министр обороны Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Соединённые Штаты намерены продолжать поставки Украине «нелетальных материальных средств и определённых вооружений», а также отправку военных инструкторов. Тогда же Остин повторил тезис, ранее неоднократно озвученный Вашингтоном, о том, что США обеспокоены якобы наращиванием военных сил РФ на российско-украинской границе, призвав Россию «прекратить свои провокации и внести больше прозрачности в отношении этой недавней деятельности».

Об «озабоченности» Вашингтона передислокацией российских военнослужащих, а также «недавним ростом проявлений российской агрессии на востоке Украины» заявляла и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга 8 апреля.

Украинские военнослужащие на юго-востоке Украины

AFP

В Кремле подобные заявления назвали субъективными и противоречащими «реальному положению дел». Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», перемещение состава армии РФ по территории страны не является угрозой для других государств. Это делается, чтобы обеспечить безопасность России, подчеркнул Песков.

К тому же министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 22 апреля о том, что войска, задействованные во внезапной проверке боеготовности войск Южного и Западного военных округов, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны», — сказал глава военного ведомства в Крыму.

«Дают чёткий сигнал Киеву»

Как заявил директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT, нынешняя военная помощь Вашингтона Киеву увеличивается в условиях обострения конфликта в Донбассе, которое инициировала украинская сторона.

«И это можно рассматривать как провокацию с американской стороны. В обстановке, когда Украина проводит военные приготовления, активизирует действия своих вооружённых сил на линии соприкосновения, США фактически дают чёткий сигнал Киеву, провоцируя его на дальнейшее обострение конфликта. Причём этот сигнал консолидированный — сразу от двух партий», — сказал он.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков отметил в разговоре с RT, что Соединённые Штаты «хоть и выделяют небольшие деньги Украине на военные нужды, однако и они способны воодушевить Киев на агрессивные действия в Донбассе».

«Эта сумма не изменит баланса сил, это лишь своего рода подбадривание Киева, похлопывание по плечу. Ничего большего Вашингтон не сделает для Украины, хотя Киев и рассчитывает на членство в НАТО и более активное участие американцев во внутриукраинском конфликте. Но США не воспринимают украинские власти серьёзно», — сказал эксперт.

Публично США много раз говорили, что видят Украину своим партнёром, «однако всё это не из-за любви к украинскому народу, просто они решили любой ценой насолить России», считает Судаков. По его словам, американская сторона своим финансированием стремится поддержать эскалацию конфликта на юго-востоке Украины.

«И при таких, хоть и не совсем больших, вливаниях она может продолжаться бесконечно долго. Тем более учитывая, что демократы всегда выступали за политику, при которой хорошая война гораздо лучше, чем худой мир», — отметил аналитик.

Белый дом

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Кроме того, по мнению Владимира Шаповалова, даже незначительного увеличения военной помощи Киеву «вполне достаточно, чтобы создать у украинских политиков некоторое головокружение от успехов».

«Это также даст очередной повод заявить, что США поддерживают украинские власти. Однако эта помощь не приведёт к существенному повышению эффективности украинской армии, которая в настоящий момент находится в весьма плачевном состоянии», — заявил эксперт.

Судаков, со своей стороны, спрогнозировал, что Вашингтон продолжит выделение траншей Украине, однако «все они будут небольшие».

«США чётко понимают: если хочешь, чтобы собачка за тобой бегала, не отдавай ей всю кастрюлю, дразни её маленькими кусочками», — заключил аналитик.