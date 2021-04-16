Зеленский назвал вопрос с «Северным потоком — 2» энергетической войной

Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» относится к вопросу энергетической войны, заявил в интервью газете Le Figaro президент Украины Владимир Зеленский.

«Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграет. Если «Северный поток — 2» достроят, не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так нельзя», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

По мнению украинского лидера, «Северный поток — 2» является примером гибридной войны.

В то же время он признал, что в Евросоюзе нет единогласия по вопросу строительства газопровода.

Ранее в Госдуме допустили завершение строительства «Северного потока — 2» летом.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что НАТО не смогло выработать общей позиции по поводу проекта.