Зеленский назвал вопрос с «Северным потоком — 2» энергетической войной

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Реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» относится к вопросу энергетической войны, заявил в интервью газете Le Figaro президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский назвал вопрос с «Северным потоком — 2» энергетической войной
  • Reuters

«Это энергетическая война. Как и в любой войне, нельзя воевать, если нет единства. Кто-то точно проиграетЕсли «Северный поток — 2» достроят, не только Украина проиграет. Это прецедент, это значит, что так нельзя», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

По мнению украинского лидера, «Северный поток — 2» является примером гибридной войны.

В то же время он признал, что в Евросоюзе нет единогласия по вопросу строительства газопровода.

Ранее в Госдуме допустили завершение строительства «Северного потока — 2» летом.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что НАТО не смогло выработать общей позиции по поводу проекта.

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