В НАТО заявили об отсутствии общей позиции по «Северному потоку — 2»

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о наличии в НАТО сторонников «Северного потока — 2», и организация не смогла выработать общей позиции по поводу проекта.

«Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта «Северный поток — 2». Не только США, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, оно не выработало общей позиции по «Северному потоку — 2». Мы сконцентрировались на том, как мы можем повысить диверсификацию поставок и как противостоять вызовам в области энергетической безопасности», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что главный приоритет правительства ФРГ в настоящее время — создать условия для завершения строительства трубопровода.

Работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании должны начаться в конце марта.