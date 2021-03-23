В НАТО заявили об отсутствии общей позиции по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о наличии в НАТО сторонников «Северного потока — 2», и организация не смогла выработать общей позиции по поводу проекта.
В НАТО заявили об отсутствии общей позиции по «Северному потоку — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

«Есть разные позиции у союзников по НАТО в отношении проекта «Северный поток — 2». Не только США, но и некоторые другие союзники настроены критически, но есть и союзники с противоположной позицией. Поскольку НАТО принимает совместные решения, оно не выработало общей позиции по «Северному потоку — 2». Мы сконцентрировались на том, как мы можем повысить диверсификацию поставок и как противостоять вызовам в области энергетической безопасности», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее глава немецкого МИД Хайко Маас заявил, что главный приоритет правительства ФРГ в настоящее время — создать условия для завершения строительства трубопровода.

Работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании должны начаться в конце марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить