Маас назвал приоритетом завершение строительства «Северного потока — 2»

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Приоритетом правительства Германии является создание условий для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас.
Маас назвал приоритетом завершение строительства «Северного потока — 2»
  • Reuters

Как отметил министр, тема газопровода очень сложна, потому что «есть позиции с обеих сторон, которые не изменились», однако «даже в партнёрстве можно жить с разными позициями».

«Главный приоритет — создать условия для завершения строительства этого трубопровода», — сказал Маас в беседе с The Pioneer, его слова приводит агентство DPA.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении «Северного потока — 2» 19 февраля.

По данным агентства, немецкие фирмы под санкции не подпадут.

После этого официальный представитель МИД Германии Мария Адебар отметила, что Берлин внимательно следит за «новостями из США» о возможных санкциях.

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявлял, что Германия не должна обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода.

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