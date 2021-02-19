В ФРГ оценили сообщения о санкциях США по «Северному потоку — 2»

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Берлин внимательно следит за «новостями из США» о возможных санкциях против «Северного потока — 2», позиция ФРГ неизменна. Об этом заявила официальный представитель МИД Германии Мария Адебар.
В ФРГ оценили сообщения о санкциях США по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«В отношении «Северного потока — 2» наша позиция остаётся неизменной. И мы, конечно, внимательно следим за тем, есть ли новости в США, должны посмотреть в первую очередь содержание доклада для конгресса», — цитирует РИА Новости дипломата.

Таким образом она ответила на вопрос, принято ли решение в США о введении новых санкций против проекта и затронут ли они немецкие компании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация США представит доклад по дополнительным санкциям в отношении «Северного потока — 2» 19 февраля.

По данным агентства, немецкие фирмы под санкции не подпадут.

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