В ФРГ призвали не обсуждать с США механизм остановки «Северного потока — 2»

Германия не должна обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода «Северный поток — 2», заявил глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

«Очень приветствую тот факт, что при президенте Байдене Соединённые Штаты теперь проявляют большую готовность разговаривать. Однако остановка «Северного потока — 2» не подлежит обсуждению, равно как и механизм остановки, который свяжет поставки газа в ЕС с обеспечением Украины», — сказал депутат РИА Новости.

Ранее министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что намерен обсудить с коллегами из США ситуацию с «Северным потоком — 2».

В начале февраля Handelsblatt сообщала, что США выразили готовность начать диалог по поводу проекта газопровода.