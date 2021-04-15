В Госдуме допустили завершение строительства «Северного потока — 2» летом
- Reuters
«Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены. И до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ», — цитирует его ТАСС.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о наличии в НАТО сторонников «Северного потока — 2». По его словам, организация не смогла выработать общей позиции по поводу проекта.
В свою очередь, министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».