В Госдуме допустили завершение строительства «Северного потока — 2» летом

Завершение строительства «Северного потока — 2» ожидается не позднее лета, сообщил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами бундестага ФРГ.

«Мы очень надеемся, что до конца лета все работы по проекту, по пусконаладке, подаче газа будут закончены. И до конца лета есть надежда, что Германия по этому газопроводу может получить первый газ», — цитирует его ТАСС.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о наличии в НАТО сторонников «Северного потока — 2». По его словам, организация не смогла выработать общей позиции по поводу проекта.

В свою очередь, министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».