В ФРГ считают неверным постоянно ставить вопросы по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Моя позиция по «Северному потоку — 2» до сегодняшнего дня не изменилась. Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надёжности», — сказал он на VIII Российской конференции Российско-германской внешнеторговой палаты.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что Германия не должна обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода «Северный поток — 2».

Также глава МИД Германии Хайко Маас предупредил о последствиях отказа от строительства газопровода.