В ФРГ считают неверным постоянно ставить вопросы по «Северному потоку — 2»
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- AFP
Об этом сообщает РИА Новости.
«Моя позиция по «Северному потоку — 2» до сегодняшнего дня не изменилась. Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надёжности», — сказал он на VIII Российской конференции Российско-германской внешнеторговой палаты.
Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что Германия не должна обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода «Северный поток — 2».
Также глава МИД Германии Хайко Маас предупредил о последствиях отказа от строительства газопровода.