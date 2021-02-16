В ФРГ считают неверным постоянно ставить вопросы по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Министр энергетики и экономики ФРГ Петер Альтмайер считает неправильным постоянно ставить новые вопросы по поводу «Северного потока — 2».
В ФРГ считают неверным постоянно ставить вопросы по «Северному потоку — 2»
  • © Tobias SCHWARZ
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости.

«Моя позиция по «Северному потоку — 2» до сегодняшнего дня не изменилась. Было бы неверно постоянно ставить новые вопросы в адрес проекта. Поставки газа требуют долгосрочных безопасности и надёжности», — сказал он на VIII Российской конференции Российско-германской внешнеторговой палаты.

Ранее глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил, что Германия не должна обсуждать с США «механизм остановки» строительства газопровода «Северный поток — 2».

Также глава МИД Германии Хайко Маас предупредил о последствиях отказа от строительства газопровода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить