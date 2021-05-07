«Второстепенное место в политике США»: как прошёл визит госсекретаря Блинкена на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе рабочего визита на Украину провёл переговоры с президентом, премьером и главой МИД страны, а также рядом других политиков. Одной из центральных тем обсуждений, как и было заявлено, стала «российская агрессия». Глава Госдепа заверил киевские власти в том, что Вашингтон заинтересован в партнёрстве с Киевом, а также сообщил, что Белый дом «изучает возможность» увеличения помощи Киеву в сфере безопасности. Впрочем, эксперты скептически оценивают предварительные итоги поездки Блинкена на Украину. Политологи считают, что не стоит ожидать реальных шагов со стороны Штатов навстречу Украине, в том числе по вопросу вступления в НАТО.

В четверг, 6 мая, Украину с официальным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, добравшийся до Киева после трёх дней работы на министерской встрече G7 в Лондоне. В украинской столице глава американской дипломатии переговорил с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой и другими политиками.

В преддверии поездки в Госдепе анонсировали, что Блинкен намерен осудить «российскую агрессию» и рассмотреть ход проводимых Киевом реформ, которые «являются ключом» к экономическому процветанию и евро-атлантическому будущему. По словам аналитиков, в итоге стороны ожидаемо уделили много времени обсуждению «российского вопроса».

Так, президент Украины назвал визит госсекретаря «важным сигналом для Европы и России» в связи с прошедшими недавно учениями российской армии, которые в Киеве и на Западе связывали с возможной эскалацией в регионе.

«Благодаря поддержке США... совершено давление и остановлена вероятная эскалация со стороны РФ», — сказал Зеленский.

В свою очередь, Блинкен заявил, что Москва отвела «некоторую часть войск», но значительные силы, по его словам, остаются на российско-украинской границе: «Так что у России есть возможность за достаточно короткое время действовать агрессивно, если она это решит сделать». Он добавил, что в Вашингтоне «тщательно наблюдают» за ситуацией.

Блинкен на встрече с Зеленским в Киеве

Reuters

© Efrem Lukatsky

Блинкен также заверил Зеленского в том, что США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Аналогично, по его словам, настроены и остальные страны «Большой семёрки». При этом он отметил, что перед Украиной сейчас стоят два вызова — внутренний и внешний. Впрочем, за ними обоими, как оказалось, кроется «рука Москвы».

«Внешний — от России... Есть ещё и угроза изнутри — это коррупция, олигархи и другие лица, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа. И эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа», — заявил госсекретарь.

К слову, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Блинкеном произошёл забавный эпизод, когда Зеленский, отвечая на один из вопросов, уточнил у журналистки BBC, слышит ли она его. Представитель прессы сообщила, что всё в порядке, и ей в наушник идёт русский перевод. «Они здесь, они везде», — отреагировал Зеленский с усмешкой.

Он также назвал прошедшую встречу содержательной, выразив уверенность, что 2021 год будет «фундаментальным» в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, Зеленский рассказал, что пригасил президента и вице-президента США посетить Киев и предложил Штатам стать «одними из основателей и лидеров» площадки «Крымская платформа».

Киев уже предложил участвовать в инициативе ряду стран, а первый саммит намечен на август 2021-го. Однако аналитики сомневаются, что «платформа» сможет стать местом встречи политиков высшего уровня.

«Вряд ли Байден и Харрис посетят саммит, но не исключаю, что госчиновник средней руки из США, возможно, приедет на эту встречу», — сказал в беседе с RT президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Союзник номер один»

Тема «российской агрессии» стала центральной и на переговорах Блинкена с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, которые прошли перед встречей с Зеленским. Одну из целей своего визита госсекретарь охарактеризовал так: «От лица президента Байдена ещё раз решительно обозначить заинтересованность в партнёрстве между нашими странами, в суверенитете, территориальной целостности и независимости Украины».

В свою очередь, Кулеба назвал США «союзником номер один в сферах безопасности и обороны». По словам министра, «не только правительство, но и народ Украины глубоко признательны за всё, что было предложено Украине начиная с 2014 года».

«Один важный момент, который всем нам надо иметь в виду, заключается в том, что Украина и США — это две крупные демократии. Ну, Соединённые Штаты, конечно, покрупнее немного... Но мы являемся крупной демократией в этой части света, и мы определённо готовы сотрудничать с вами в том, что касается продвижения демократических ценностей и прав человека здесь, в этом регионе, где они часто сталкиваются с трудностями», — сказал Кулеба.

Блинкен на встрече с Кулебой в Киеве

Reuters

© Efrem Lukatsky

Накануне визита госсекретаря Кулеба дал интервью CNN, в котором заявил, что США могут посодействовать Киеву в стремлении вступить в НАТО. По словам главы украинского МИД, Киев рассчитывает, что США будут воспринимать Украину в качестве «восточной границы демократии», что подразумевает включение страны в состав альянса. Кулеба заявил, что Киев надеется получить пошаговую дорожную карту вступления в военный блок и США могут ему в этом помочь.

Кроме того, глава МИД отметил, что в ходе переговоров он планирует поднять вопрос закупки Киевом вооружений у США. По его словам, Украину интересуют системы ПВО и оборудование для борьбы со снайперами противника.

В итоге после встречи с Кулебой госсекретарь заявил, что Штаты изучают возможность увеличения помощи украинской стороне в сфере безопасности, но никакой конкретики не привёл.

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В беседе с американскими журналистами Кулеба также заявил об «агрессивном поведении» Москвы. По его словам, Россия якобы пытается взять под контроль Азовское море, усиливая военное присутствие в его акватории. Кроме того, он назвал проводившиеся в апреле военные учения отработкой возможных действий против Украины (ранее в Москве подчёркивали, что передвижение войск на своей территории — внутреннее дело России).

По итогам встречи с Блинкеном глава украинского МИД сообщил, что они «обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на РФ, чтобы она выполняла обязательства по «Минску» и не наращивала свою агрессию».

Однако раскрыть детали украинский дипломат отказался, сославшись на конфиденциальность разговора.

В Киеве также сообщили, что в ходе переговоров дипломаты коснулись темы возможной встречи Владимира Путина и Джо Байдена, договорившись «координировать позиции в подготовке к ней». Правда, в чём именно будет заключаться функция Киева в этом вопросе, в украинском МИД не уточнили.

«Продолжают раздувать истерию»

Первые итоги визита Блинкена в Киев подвели и в Вашингтоне. Так, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала перспективы присоединения Украины к альянсу, сообщив о приверженности администрации Байдена «тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евро-атлантической безопасности».

В свою очередь, бывший посол США на Украине Джон Хербст отметил в разговоре с украинскими СМИ, что визит Блинкена не увенчался какими-то специфическими соглашениями или шагами. При этом он выразил уверенность, что это часть процесса, направленного на укрепление близких отношений между Украиной и США.

Опрошенные RT политологи скептически оценивают итоги визита главы Госдепа в Киев с точки зрения реального развития американо-украинских отношений. Так, по словам экспертов, маловероятно, что поездка Блинкена будет иметь какие-то серьёзные практические последствия. В частности, они полагают, что вряд ли стоит ждать реальных подвижек в вопросе вступления Украины в НАТО, хотя Киев постоянно лоббирует этот вопрос.

«В США уже давно решили не принимать Украину в НАТО, чтобы не брать на себя какие-то обязательства перед ней. Поэтому речь может идти лишь о каком-то двустороннем договоре о военном сотрудничестве. При этом в таком соглашении не будет прописано каких-либо военных обязательств со стороны США в отличие от их оборонного сотрудничества, например с Южной Кореей или Японией», — полагает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Схожей точки зрения придерживается и Александр Охрименко.

«У руководства Украины есть желание вступить в НАТО, при этом в альянсе это стремление Киева не поддерживают. Украинские власти постоянно делают подобного рода заявления, но понимания со стороны блока не встречают. Эти разговоры о НАТО будут вестись ещё очень долго, но безрезультатно», — прогнозирует аналитик.

Учения НАТО на Украине

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

При этом он усомнился, что Вашингтон в ближайшее время радикальным образом может усилить поддержку Украины в военной сфере: «Киев занимает второстепенное место в политике США, администрация Белого дома вспоминает про своих коллег на Украине от случая к случаю. Сейчас Байден повернулся в сторону Зеленского только из-за обострения обстановки в регионе. Но после того, как эта истерия закончится, об Украине забудут до следующего кризиса».

Специалисты также констатировали, что очередные заявления об исходящей от Москвы «угрозе» были весьма предсказуемыми.

«На самом деле приезд Блинкена во многом был нужен для того, чтобы вновь сказать о якобы агрессивных планах России в отношении Украины. Анонсирование встречи в период обострения в Донбассе уже предполагало, что будет сделано подобное заявление», — отметил Александр Охрименко.

Владимир Жарихин, со своей стороны, напомнил, что подобные обвинения в адрес Москвы не имеют под собой оснований и преследуют совсем другие цели.