Демонстрация «бережного отношения»: США планируют содействовать интеграции внутренне перемещённых лиц на Украине

Соединённые Штаты выделят около $5 млн на программу по содействию интеграции внутренне перемещённых лиц на Украине. Как говорится в документе Госдепа, с которым ознакомился RT, устранение противоречий между жителями, вынужденно переехавшими с юго-востока республики, и принимающей стороной должно позволить укрепить стабильность в государстве. Однако, как считают эксперты, США преследуют свои цели и используют подобные программы для продвижения собственной повестки.

Госдепартамент США намерен выделить почти $5 млн на программу по содействию интеграции внутренне перемещённых лиц (ВПЛ) на Украине. Речь идёт о жителях Донбасса и Крыма, которые переехали якобы из-за «российской агрессии».

«Цель этой программы — укрепление стабильности на Украине за счёт поощрения интеграции внутренне перемещённых лиц внутри Украины в соответствии со стратегией интеграции ВПЛ, а также за счёт снижения уязвимости ВПЛ к эксплуатации», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

С помощью этой программы Вашингтон также рассчитывает устранить противоречия между перемещёнными лицами и принимающей их стороной. По мнению внешнеполитического ведомства США, разлад в украинском обществе «может быть использован Россией». При этом в Госдепе голословно утверждают, что в 2014 году Москва начала вооружённый конфликт в Донбассе и что сейчас РФ ведёт кампанию по «демонизации» на Украине внутренне перемещённых лиц.

Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения. Как отмечала в середине апреля официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев «при поддержке западных кураторов» осуществляет информационную агрессию против Москвы, чтобы отвлечь внимание от своих действий в Донбассе.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что Россия никогда не была участницей внутриукраинского конфликта, но при этом не останется безучастной к судьбам живущих на юго-востоке страны русскоговорящих людей.

Войска ВСУ на линии разграничения в Донбассе

Reuters

© Oleksandr Klymenko

Уроки антироссийского мышления

В рамках указанной программы Госдеп собирается провести ряд семинаров и тренингов для временно перемещённых лиц на Украине, чтобы помочь им интегрироваться в общество. Так, предполагается, что взрослых граждан, помимо всего прочего, обучат «навыкам разрешения конфликтов» и отстаивания своих интересов. В мероприятиях будут задействованы пожилые люди и ветераны, влияние которых, по мнению американских специалистов, могло бы смягчить межобщинную напряжённость.

Предполагается также организовать мероприятия с участием молодёжи на тему постконфликтного видения Украины. По предварительным данным, программа будет реализована в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в районах, расположенных к западу от линии соприкосновения в Донбассе, где оказалось больше всего внутренне перемещённых лиц.

Как отметил в разговоре с RT, украинский политолог и экономист Александр Дудчак, в Вашингтоне в корне неверно трактуют реальную ситуацию на Украине. По словам эксперта, люди покидают места боевых действий, потому что не хотят жить в таких условиях, и это естественный процесс.



«Это не значит, что они уехали от «российской агрессии», как говорят в США. Люди уехали от агрессии Украины в отношении огромной части своего населения», — сказал аналитик.

Он также считает, что Соединённые Штаты сами стимулируют раскол в украинском обществе, в том числе с помощью подобных программ, которые являются ярким примером «мягкой силы».

Его точку зрения разделяет научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По словам эксперта, «они будут учить, что Россия — враг, русский народ — не братский, а Донбасс — предатели. То есть на самом деле США не консолидируют украинское общество, а раскалывают его».



Собеседник RT также заметил, что заявленный проект — всего лишь демонстрация «бережного отношения» к Киеву.