Подготовка кадров: США намерены продолжить работу с молодёжью Украины

В Госдепартаменте Соединённых Штатов заявили о намерении обучать английскому языку «одарённых» граждан Украины в возрасте от 13 до 20 лет из малообеспеченных семей. Однако, как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, речь идёт также и о приобщении участников программы к «американской культуре и ценностям». По словам экспертов, эта инициатива — очередная попытка повлиять на молодёжь, чтобы воспитать лояльное США поколение украинцев.

Госдепартамент США планирует выделить до $120 тыс. на «Программу малых стипендий по изучению английского языка» (Access), предполагающую работу с гражданами Украины в возрасте от 13 до 20 лет.

Как следует из документа, с которым ознакомился RT, инициатива рассчитана на два года (в период с 2021-го по 2023-й) и будет проводиться в пяти «приоритетных» городах: Харькове, Днепре, Славянске, Старобельске и Бахмуте (до 2016 года Артёмовск. — RT).

Во внешнеполитическом ведомстве США подчёркивают: программа должна позволить участникам не только овладеть английским языком, «что может способствовать их лучшему трудоустройству и расширить образовательные перспективы», но также дать возможность «проникнуться американской культурой и ценностями».

«Цель программы Access — сформировать у талантливых учеников с минимальными знаниями английского языка эффективные коммуникационные навыки и навыки критического мышления», — уточняется в заявке.

Пройти конкурсный отбор для участия в проекте получится не более чем у 110 «одарённых» подростков, молодых людей и девушек из малоимущих семей.

Формат программы должен включать внеклассные занятия и интенсивные курсы. И те и другие предполагают проведение «мероприятий, относящихся к американской культуре и ценностям», к примеру, отмечания праздников США, таких как День благодарения, 4 июля и т. п.

При этом слушатели программы Access должны принимать участие и «в общественно полезных мероприятиях» с целью ознакомления с проблемами, существующими у населения в регионах их проживания.

Стоит отметить, что американская инициатива поддерживает общественную активность своих выпускников. Например, США поощряют инициируемые молодёжью проекты, которые «содействуют вовлечённости гражданского общества в работу Украины по проведению реформ».

Как отметил в разговоре с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, для США типичен такой подход к достижению поставленных в иностранном государстве задач.



«Это традиционный американский подход — для того, чтобы изменить ситуацию в стране или в регионе, надо начинать работать с молодёжью, ведь она более восприимчива. При этом самое главное — старое поколение уйдёт, а новое будет не только определять политику своего государства, но и воспитывать детей», — объяснил он.

Долгая история сотрудничества

Соединённые Штаты на протяжении долгих лет планомерно занимаются работой с населением Украины, в том числе с молодыми людьми.

Финансируя реализацию проектов подобного характера, американцы, по их словам, распространяют «демократию», поддерживают работу организаций гражданского общества, а также способствуют созданию условий для работы «независимых» СМИ в республике.

Например, Агентство США по международному развитию (USAID) планировало выделить $38 млн на «воспитание» у украинской молодёжи чувства ответственности за европейское будущее страны и развитие «демократических ценностей».

Кроме того, прошлой зимой стало известно о намерении Госдепа США заняться поддержкой социальной сплочённости и национального единства Украины. На проект хотели потратить около $700 тыс.

В тот же период появилась информация ещё об одной инициативе американского внешнеполитического ведомства — выделить $500 тыс. для содействия работе «независимых» СМИ Украины.

Агентство США по международному развитию (USAID)

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© usaidukraine

По словам директора Центра политического маркетинга Василия Стоякина, такого рода программы помогают США выделить людей, которые в перспективе будут сотрудничать с американцами.

«Сейчас практически вся верхушка гражданского общества — хотя так их назвать нельзя, это неправильно, — часть украинской политической верхушки совершенно точно воспитана на грантовых программах. Это очень специфический набор людей, в кадрах украинской власти их достаточно много», — рассказал он RT.

При этом Стоякин подчеркнул, что американцы не ждут немедленного результата от реализации своих инициатив за рубежом. Соответствующие итоги, по мнению специалиста, можно будет подводить лишь спустя некоторое время.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк придерживается схожей позиции. Так, эксперт выразил мнение, что свою работу, в том числе на Украине, Штаты рассматривают как «рычаг влияния на внутреннюю политику».

«Таким образом американцы готовят кадры проамериканской элиты — людей, которые были бы многим обязаны США, были бы нацелены на сотрудничество с Вашингтоном, на то, чтобы рассматривать Америку как образец, пример для подражания для Украины», — констатировал он в беседе с RT.

Кроме того, Батюк напомнил, что в тех странах, где Соединённые Штаты уже имели возможность финансировать подобные проекты, наблюдаются «достаточно сильные проамериканские настроения».

В частности, это касается некоторых стран Западной Европы, Японии, Израиля и Южной Кореи.

«Подобные инструменты так называемой мягкой силы позволяют получать огромные дивиденды от средств, вложенных в своё время в такого рода программы», — сказал специалист.

Батюк отметил, что американским партнёрам хотелось бы создать из Украины «витрину капитализма по-американски», какими в своё время были, например, ФРГ на границе с ГДР или буржуазная Финляндия, находящаяся в непосредственной близости от советской Эстонии.

Однако пока этой цели достичь не удаётся.