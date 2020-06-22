США намерены профинансировать проекты о современной истории Украины

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Ксения Калинкина
Госдеп США планирует выделить до $150 тыс. на проекты, посвящённые истории современной Украины. Курировать инициативу будет американское посольство в Киеве. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США намерены профинансировать проекты о современной истории Украины
  • Reuters

Как отмечается в документе, прошедшие конкурсный отбор будут работать над производством «инновационного, «краудсорсингового», цифрового медиаконтента».

В его основу должны лечь личные истории жителей Украины о «недавнем прошлом страны и развитии украинской демократии».

«В заявках должны быть обозначены планы по определению круга подходящих участников и их обучению методикам цифрового повествования, включая навыки проведения интервью и записи собственных историй (или историй соседей, родственников и друзей) в формате, пригодном для вещательных продуктов профессионального качества», — уточняется в тексте.

Главная цель инициативы Госдепа на Украине заключается в том числе в оказании содействия «формированию устойчивой культуры познания истории с помощью цифровых медиа», подчёркивается в описании гранта.

Американская сторона предложила ряд тем для рассмотрения в рамках проекта, в том числе аварию на Чернобыльской АЭС, распад СССР, «революцию достоинства» и оранжевую революцию.

«Приветствуется акцентирование внимания на тех исторических событиях, которые часто искажаются в российских дезинформационных сообщениях и/или иным образом используются злонамеренными иностранными субъектами в своих целях», — отмечается в тендерной документации.

Проект планируют реализовать в сотрудничестве с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, которая предоставит свои площадки для распространения контента, произведённого участниками инициативы.

Подать заявку на участие в конкурсе могут как физические лица, так и учреждённые на Украине, в США и других странах НКО, в том числе НПО, аналитические центры и организации гражданского общества.

Ранее Госдеп анонсировал приём заявок на получение грантов для организации обучения «лидеров мнений» в сфере цифровых медиа на Украине.

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